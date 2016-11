L’homélie de Monseigneur Désiré Tsarahazana, président de la Conférence épiscopale de Madagascar (CEM) sonne comme un rappel à l’ordre pour les responsables étatiques et politiques.

Miséri­corde. Ce mot a été au centre de l’homélie de Monseigneur Désiré Tsarahazana, archevêque de Toamasina et président de la Conférence des évêques de Madagascar (CEM), hier, sur la place de l’École sacré cœur Antani­mena (ESCA). Un sermon prononcé, justement, dans le cadre de la messe de clôture de « l’année du jubilé de la Miséricorde de Dieu ».

La messe d’hier, coïncide, par ailleurs, avec la 2e session ordinaire de la CEM qui a débuté, lundi dernier. Une seconde réunion annuel­le qui devrait se clôturer en fin de semaine, avec une nouvelle déclaration sur la situation de l’église catholique, aussi, indiquant l’avis de la conférence épiscopale sur la vie de la nation. Les observateurs dont, des sources auprès l’église indiquaient alors, que le prêche de l’archevêque de Toama­sina devrait donner un aperçu des recommandations de la CEM.

Se basant sur le thème « Miséricorde », monseigneur Tsarahazana, a prêché pour « le souci prioritaire du bien-être commun ». Une conduite qui, à l’entendre, manquerait cruellement à la société malgache. « (…) La miséricorde est l’une des principales vertus enseignées par le Christ. Elle doit être appliquée dans la vie quotidienne de chacun. (…) L’amour du Christ nous amène à aider, protéger et avoir confiance en notre prochain, à nous soucier en priorité du bien-être commun », a déclaré le président de la CEM.

Le sermon d’hier s’adresse, certes, à tous les croyants, mais certaines lignes sonnent comme un message aux décideurs étatiques. Si l’on se réfère à la dernière déclaration de la conférence épiscopale, le 12 août dernier, également, aux acteurs politiques qui souhaitent accéder au pouvoir, ou y retourner.

Changer

« (…) La miséricorde nous enseigne l’humilité (…) Tel le Christ, nous ne supporterons pas de voir la souffrance des autres (…) à les libérer de leurs jougs. (…) Vivre la miséricorde nous permettra de changer le visage de la nation car, nous nous soucierons toujours du bien de notre prochain (…) et ne ferons rien qui risque de lui faire du mal, à prendre soin et œuvrer pour les plus vulnérables », a soutenu l’archevêque de Toamasina.

À lui d’ajouter, qu’au lieu de cela, « c’est la tentation de s’enrichir qui prédomine, au point d’user de toutes les cupidités et malversations possibles pour y parvenir ». Durant la messe d’hier, à Antani­mena, même la prière universelle a servi de piqûre de rappel aux dirigeants de tout ordre à « travailler dans la synergie et avec sagesse, bonne foi et droiture ». La prière pour la misé­ricorde, prononcée en conclusion de l’office rappelle, du reste, les conséquences de l’absence d’intérêt pour le bien-être commun.

« Non-respect de la vie, du droit humain,ignorance, exploitation illicite des ressources naturelles, avidité, corruption, injustice, haine, vengeance privée, extrémisme et ségrégations de toutes sortes », y sont énumérés.

À entendre la déclaration faite à la presse par Solo­nandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, à l’issue de la messe d’hier, « l’État a compris le message ». Selon le Chef du gouvernement, « (…) l’État a reçu le message, le pays a besoin de vivre dans la miséricorde, le pardon, le souci de son prochain, de se débarrasser de l’égoïsme, de l’avidité et de ne rechercher que le bien-être commun, particulièrement, celui des plus vulnérables (…) ».

