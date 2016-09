Buzz. Et le mot est faible car, la majorité des journalistes de la place étaient mobilisés, hier, pour recouper l’information selon laquelle, Nivo Ratiarison, directeur de cabinet du ministère de la Communication et des relations avec les institutions, aurait été placé sous mandat de dépôt, dans la nuit de mardi.

Une information finalement démentie par Vonison Andrianjato Razafindambo, ministre de la Commu­nication. « Il est juste là, à coté de moi », a soutenu le membre du gouvernement, joint au téléphone. Les deux hommes étaient bien sur le plateau de leur émission « Ady gasy », sur la Télévision Malagasy (TVM), hier, mais la mention en direct ne figurait pas sur l’écran. Plusieurs faits troublants entourent l’information. Elle a, en effet, été confirmée par certaines sources concordantes et même en haut lieu. Le procureur de la République, pour sa part, soutient être revenu d’une période d’absence et ne pas être au fait des dossiers en instruction, entre temps.

D’après les sources ayant confirmé l’information, le directeur de cabinet ministériel serait accusé de « faux et usage de faux en écriture bancaire, de faux et usage de faux en écriture publique et de tentative de détournement de deniers publics ». Nivo Ratiarison aurait encaissé à son compte personnel, un chèque non-endossable destiné à l’Office de la radio et télévision Malagasy, pour payer les annonces publicitaires d’un opérateur téléphonique.

Le démenti apporté par le ministre Razafindambo devrait clore le sujet, seulement, son directeur de cabinet est cité dans plusieurs dossiers douteux. Son immixtion dans la gestion des revenus publicitaires des médias publics, notamment, fait grincer des dents au sein du personnel.

G.F.R.