Poursuivi pour diffamation, atteinte à l’intégrité, incitation à la haine… par des artistes et le député Harijaona Randriarimalala, Hiary Rapanoelina est placé en garde à vue depuis mercredi.

Des poursuites qui font des vagues sur facebook. L’administrateur du groupe « Fifosana hanatsarana ny pipoles gasy » est placé en garde à vue depuis mercredi à la brigade criminelle de la police nationale à Anosy.

Des informations filtrées au compte-gouttes révèlent que l’administrateur de ce groupe de 76483 membres, créé en juin 2015 et qui met sous le feu des projecteurs les personnalités publiques, en l’occurrence les politiciens ainsi que les célébrités du show business et de différents domaines, a reçu une visite des forces de police.

Suite a des plaintes déposées mardi, l’administrateur du groupe, connu sur Facebook sous l’identité Hiary Rapanoelina, s’est fait arrêter par des hommes de la police criminelle dès le lendemain, à son domicile à Andohara­nofotsy. Bien que l’affaire semble reposer sur la loi 2014-006, relative à la lutte contre la cybercriminalité pour laquelle les peines prévues sont dépénalisées, les poursuites lancées à l’encontre de Hiary Rapanoelina relèvent plutôt du droit commun, donc passible de prison ferme, sauf pour ce qui concerne la diffamation au moyen de nouvelles technologies.

Deux plaintes ont été déposées à son encontre. D’une part, des artistes ont fait bloc pour l’attaquer pour diffamation, incitation à la haine et violation de correspondance. Mardi, Dah Mama et Rossy ont été, entre autres, aperçus au siège de la brigade criminelle. D’autre part, le député du district d’Antananarivo Atsimon­drano Harijaona Randria­rimalala, alias John Élite l’attaque pour atteinte aux bonnes mœurs et à l’intégrité d’autrui.

Joint au téléphone, vendredi soir, Paul Bert Rahasimanana, secrétaire général du syndicat des artistes et député élu dans le IVe arrondissement d’Antananarivo s’en lave les mains, d’autant plus que Hiary Rapanoelina lui-même est un artiste qui s’est fait un nom aux cotés du groupe AVM, et a bâti une réputation dans le domaine du coaching vocal.

«J’ai en quelque sorte joué le rôle de modérateur dans cette histoire. Des pourparlers ont été entamés, mais nous nous sommes heurtés à une arrogance qui a réduit les efforts de rapprochement à néant», se désole Rossy.

Les auteurs des publications ne sont pas inquiétés ?

Pour le député élu dans l’Atsimondrano, l’ampleur des dégâts est telle que les incriminations portées vont jusqu’aux rackets, et frisent même les menaces de rapt contre rançon. « Le contrôle de la situation a échappé aux administrateurs à un moment donné. Des personnes malintentionnées ont profité de cette faille pour s’adonner, à côté, à des actes mafieux. Sans foi ni loi, elles extorquent de l’argent aux personnes prises pour cible en les menaçant de publier, dans le groupe ou dans d’autres canaux, des photos ou des contenus compromettants en cas de refus. Les racketteurs demandent des transferts monétaires via mobile banking », dénonce Harijaona Randriarimalala.

À l’entendre, c’est la sécurité de ses proches qui serait compromise au-delà de ces malversations. «Je ne souhaite à personne qu’un jour, des individus la contactent pour informer qu’ils ont les photos de ses enfants, et qu’ils pourraient les rendre public si on ne leur obéit pas au doigt et à l’œil. Et pire encore, ils vont jusqu’à dire qu’un rapt pourrait être commis en cas d’entêtement », s’insurge Harijaona Randriarimalala.

L’administrateur de « Fifosana hanatsarana ny pipoles gasy » risque fort de passer le week-end en cellule de sûreté. Des informations confirmées à demi-mot révèlent que l’interrogatoire relatif à la plainte des artistes devrait être ficelé ce jour, et que ce serait seulement après que celui du parlementaire pourrait être traité. Les auditions sont, de ce fait, susceptibles de se poursuivre jusqu’au début de la semaine prochaine.

D’audacieuses publications pouvant froisser la susceptibilité, attisées ouver­tement par certains commentaires désobligeants ont mis le feu aux poudres.

Curieusement, seul Hiary Rapanoelina se retrouve cloué au pilori. Les auteurs des publications ainsi que des commentaires sulfureux ne semblent pourtant pas être inquiétés. Et encore, le groupe a géré jusqu’à sept comptes, du temps où le nombre de membres est monté en flèche, sans qu’il y ait poursuite.

Andry Manase