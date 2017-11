Un médecin retraité s’est porté volontaire pour lutter contre l’épidémie de peste. Le prélèvement du cadavre du Seychellois a failli lui coûter cher.

Médecin un jour, médecin pour toujours. Le Dr Charles Désiré Rajonhson, médecin retraité, a remis sa blouse blanche pour participer à la lutte contre l’épidémie de peste, ayant sévi dans les grandes villes, en cette saison. « Je me suis dit que je pourrais contribuer à écourter l’épidémie. J’ai eu de l’expérience en travaillant pendant 17 ans dans des foyers pesteux », explique ce médecin que ses confrères surnomment amicalement “Dr Dezy”.

Son «come-back» date du 11 septembre, lorsque le premier cas de décès suspect a été notifié dans un hôpital d’Antananarivo. « Le directeur de la Veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé publique m’a appelé pour faire le prélèvement du cadavre. J’ai tout de suite accepté », se rappelle-t-il. Depuis, il rejoint quotidiennement, jour et nuit et même le dimanche, son poste, pour étouffer les équipes sanitaires de riposte, malgré la réticence de ses proches. « Mon aîné ne voulait pas que je participe à cette mission. Il craignait que je contracte la bactérie. Il ne pouvait pas non plus accepter le fait que n’y gagne rien », ajoute-t-il.

Ce sexagénaire a été exposé, à plusieurs reprises, à la maladie de peste. « Ce qui m’a vraiment effrayé, c’est la fois où j’ai fait le prélèvement du corps du Seychellois. Il y avait une déchirure sur l’un de mes gants. Je n’y ai pas fait trop attention. Lorsque l’Institut pasteur de Madagascar (IPM) a confirmé la peste pulmonaire sur la dépouille de ce coach des joueurs de basketball seychellois, je me sentais malade. J’étais vraiment terrifié du fait que je vais peut-être contaminer ma famille en rentrant chez moi. Mais ce n’était, en fait, qu’une dystonie neurovégétative. Le lendemain, j’allais mieux», raconte cet ancien réanimateur reconverti dans la santé publique.

Satisfaction

Selon lui, cette crainte ne valait rien par rapport à l’émoi qu’ont engendré ses face à face avec les proches des victimes dans l’annonce de la cause du décès. « Il m’est arrivé de trembler devant les familles », lance-t-il. Il a le tact pour adoucir la tension. « Il est nécessaire de procéder à la tradition malgache, avant tout», souligne-t-il, tout en regrettant que certains ne croient pas encore à l’existence de cette épidémie de peste. «Les médecins ne sont pas assez fous pour annoncer la peste si la maladie n’existe même pas ».

En deux mois et demi, le Dr Désiré Rajohnson a enchaîné les descentes sur terrain pour la recherche active des cas ou encore pour la chimio prophylaxie des personnes contaminées, dans le but de stopper la chaîne de transmission de la maladie. « Il nous arrive souvent de nous plaindre de la fatigue, à la fin de la journée. Mais le lendemain matin, tout le monde revient au poste. Aucun de nous n’a abandonné », se félicite-t-il du courage de ses collègues.

Il n’a aucun regret d’avoir effectué ce travail de bénévolat. « Ma plus grande satisfaction, dans ce métier, n’est pas l’argent, mais la guérison de mes patients », conclut ce passionné de la médecine.

Miangaly Ralitera