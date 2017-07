Samba Reniala est une artiste à l’identité musicale singulière. Sur les traces de son illustre paternel, Remanindry Reniala, elle se relance au devant de la scène.

La musique, elle y baigne depuis toute petite. Grandissant dans un univers à part où les richesses culturelles et traditionnelles foisonnent, Samba Reniala, de son vrai nom Zafisoanomeny Kazy Sambany, est une artiste à découvrir par sa maîtrise du folklore musical du terroir du Sud, qui transcende et surprend toujours autant. Originaire de Beloba, dans la région Androy, Samba Reniala, du haut de ses trente printemps, voue une passion dévorante pour l’art et la musique. Si son prénom Samba du mot « Sambany » signifie « Première fois » dans la langue de Molière, ce n’est pas la première fois qu’elle fait parler d’elle par son talent. Elle a déjà un curriculum vitae bien rempli à son actif en s’affirmant comme étant pluridisciplinaire.

En plus d’être une musicienne confirmée maîtrisant avec aisance et grâce le « Lokanga », un violon traditionnel du Sud, Samba Reniala est également une danseuse et une chanteuse talentueuse, prônant avant tout les traditions de sa région natale. « C’est pour moi un privilège que de pouvoir valoriser au devant de la scène notre richesse culturelle. C’est pourquoi, je mets un point d’honneur à faire en sorte que ma musique et mon art prônent des valeurs essentielles, dont je suis fière, pour notre culture », souligne-t-elle.

Mélodie et tradition

Elle est la fille aînée de Remanindry Reniala, un monument de la musique traditionnelle Antandroy et fier gardien de la culture du Sud. Sa musicalité se forge principalement autour du

« Beko » propre à cette partie de l’île, mais également autour du « Galeha » et du « Bobobobo», ainsi que le « Tanjobe », le « Gorodo » et le « Tsotsoboke ». Elle confie « Ce sont là principalement des chants traditionnels que je me plais à faire découvrir à chaquefois au devant de la scène. Plus précisément, des chants et des sonorités qui sont représentatifs de notre vécu dans le Sud, dans les forets et quand on veille sur nos troupeaux de zébus ».

Elle a accompagné son père tout au long de son enfance, écumant les scènes de la Belgique, de l’Allemagne, mais aussi l’île de la Réunion, en enchainant des festivals internationaux depuis 1992. C’est en 2004 qu’elle se lance dans une carrière solo en s’entourant d’ Isabelle Soananahary au chant et à la danse, ses sœurs cadettes Adeline Françoise et Haingo également au chant, mais aussi à la danse et au « Langoro », percussions traditionnelles, ainsi que Sambiasy au « Marovany» un instrument proche de la valiha. Le dernier de la fratrie Nindry l’accompagne aussi au «Lokanga». C’est donc bien entourée que Samba Reniala entraine sa troupe sur son petit bonhomme de chemin. Souvent sollicitée lors des cérémonies officielles et des festivals de musique traditionnelle, elle enchaine aussi les cabarets à Toliara. Elle fait partie des « Décou-vertes Hay » cette année.

Andry Patrick Rakotondrazaka