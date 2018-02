Représentante d’une jeunesse éveillée, consciente des richesses qui garnissent sa culture natale, Herisoa Miary Ralaifonenana ou Poutsï se découvre en tant que plasticienne

Comme toute jeune artiste dans la fleur de l’âge, elle se remarque avant tout par sa timidité. Cependant, elle est forte d’une audace créative et d’une passion flamboyante pour la culture malgache qui l’anime. Jeune fille au regard innocent, elle est enflammée du désir de faire valoir auprès du grand public, la splendeur de la culture de son pays. Herisoa Miary Ralaifonenana, de son nom d’artiste Poutsï, entend se démarquer dans le milieu de la scène artistique, en conjuguant l’art plastique et l’art oratoire. Deux disciplines diamétralement opposées, mais qu’elle se plait à mettre en avant et qu’elle affiche comme étant ses principaux atouts sur la scène artistique.

Plasticienne ainsi qu’oratrice aguerrie et dévouée pour son art et ses créations, Poutsï espère ainsi fédérer la jeune génération à partager avec elle, un amour commun pour les vraies valeurs de la culture nationale. Elle se passionne ainsi particulièrement pour la culture Zafimaniry pour laquelle elle voue une grande admiration. « La culture Zafimaniry est pour moi parfaitement représentative de nos traditions ainsi que de notre savoir-faire artisanal. Je suis donc très fière de pouvoir contribuer par le biais de mon talent à la valorisation de notre identité culturelle », affirme Poutsï.

L’art, une vocation

Forte d’une formation au sein de l’École supérieure des métiers et arts plastiques (Emap) où elle a obtenu un diplôme de technicien supérieur (DTS) en décoration générale, Poutsï ne tarde pas à se lancer dans la création et l’artisanat, notamment à travers la confection de bijoux fantaisies, de bracelets ou encore les attrape-rêves qu’elle crée de ses mains en laissant la part belle à ses inspirations. Encore méconnue mais fin prête à briller auprès de ses pairs, elle a entamé son petit bonhomme de chemin, voilà déjà deux ans. Poutsï ne cesse de faire épanouir son talent, se focalisant sur la peinture abstraite et la peinture sur tissu, entre autres sur la soie, avec laquelle elle entend prôner la culture Zafimaniry.

Et Poutsï de souligner que « L’art plastique à Madagascar est en constante évolution même si on manque encore réellement de formation. L’art plastique et l’art contemporain ont besoin de suivi et doivent être respectés à leur juste valeur ». En outre, la promotion de l’art passe également par la valorisation de la langue maternelle de l’artiste. Cette perception chère au cœur de Poutsï l’a vivement incitée à entreprendre un cursus de formation en art oratoire auprès de l’Association des orateurs malgaches (Fi.Mpi.Ma), section Atsimondrano, cette année. « Il n’y a pas meilleur moyen de valoriser son art aux yeux du monde, qu’à travers la poésie de sa langue maternelle. Une langue que je suis ravie d’approfondir et d’honorer », rajoute-elle. Un moyen de plus pour elle de se démarquer du lot, d’autant plus que Poutsï fait actuellement partie d’un collectif de jeunes artistes à Maurice, qui s’appelle Y-Conception. Herisoa Miary dite Poutsï annoncera bientôt sa première exposition.

Andry Patrick Rakotondrazaka