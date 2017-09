Il a baigné dans le monde de l’art dès son plus jeune âge. Doué pour la danse et pour la musique traditionnelle, il est à découvrir.

Jeune mélomane, fougueux et passionné, Valisoa Reniala ou Nindry de son nom de scène est le fils de l’illustre Remanindry Reniala. Respectueux de ses racines, Nindry prône une musique du terroir qui est cependant ouverte sur le monde. Pour lui, tout a commencé durant son enfance, lorsqu’il s’est laissé bercer par les mélodies de son paternel. Depuis, il a fait du chemin et s’illustre avec vigueur à travers une épopée mélodieuse qui transcende en même temps qu’elle enivre, le tout sublimé des rythmiques entêtantes du Sud.

À vingt ans, Nindry affiche d’ores et déjà un charisme ainsi qu’une identité musicale propre à lui-même aux côtés de ses pairs. Fier de ses origines, il arbore aussi bien l’étendard de sa famille que celle de la région d’Androy dont il est originaire. Face à un public de plus en plus friand de ces mélodies du terroir, Nindry se présente vêtu d’habits et ornements traditionnels et s’arme d’un violon qu’il a construit de ses propres mains. Avec une musicalité des plus singulières, il envoûte son auditoire, de même qu’il communie avec lui. Nindry se plait également à faire valoir une musique où tradition et modernité se retrouvent.

« Du Nord au Sud »

L’artiste véhicule ainsi des mélodies contemporaines à travers lesquelles il se distingue en conjuguant entre autres du « Tsapiky » traditionnel avec du rock ou du coupé décalé. Avec son violon qu’il a construit avec du bois et des objets de récupération, Nindry captive l’attention à l’instar de son paternel. Une particularité qui lui a valu d’être remarqué par Silo Andrianandraina et Rolf Razafindrakoto, deux musiciens émérites dont le génie n’est plus à présenter. « J’ai toujours souhaité que ma musique fasse voyager ceux qui l’écoutent. De même, il m’importe d’échanger à travers elle, c’est pourquoi je suis honoré de pouvoir partager la scène avec ces artistes de renom grâce à elle », confie Valisoa Nindry. Mélomane à la fois aguerri et créatif, le jeune homme s’arme également d’autres instruments traditionnels sur scène pour valoriser ses compositions majoritairement instrumentales. Il joue notamment du « Langoro », une sorte de Djembe typiquement malgache qu’il a aussi construit lui-même.Le 1er octobre, Nindry compte parmi les perles à découvrir dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la musique intitulée « Hay ».

Andry Patrick Rakotondrazaka