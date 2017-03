Les dangers qui guettent les lémuriens à suivre de près. Le consortium regroupant Madagascar national parks (MNP), Rebioma-WCS, la Fondation pour les aires protégées et biodiversité de Madagascar (Fapbm), le Groupe d’études et de recherche sur les primates de Madagascar (Gerp) et le groupe de spécialistes de primates de l’IUCN, lancent un projet de portail numérique pour la conservation des lémuriens.

Cette plateforme d’échanges s’adresse à tout public pouvant insérer des informations. « Mais une équipe validera toutes les données avant publication. Il peut s’agir de cartographie, de vidéo, de textes et de photos, d’articles sur la locomotion, la nutrition, l’habitat, la morphologie ou encore la morphométrie. Les étudiants, enseignants, chercheurs et décideurs pourront les exploiter afin d’éveiller la science civique », rapporte Henry Jonah Ratsimbazafy du Gerp. La première phase du projet consiste à préparer la mise en ligne pour une durée d’un an et demi, et l’opérationnalisation s’ensuivra.

Ce chercheur signale l’importance de la conservation de cet emblème et patrimoine mondial qui génère de bons profits pour le tourisme. Les lémuriens jouent également le rôle d’indicateurs de santé de l’habitat naturel. S’ils disparaissent, les amphibiens, les oiseaux, les reptiles et les êtres humains qui dépendent des forêts, n’auront plus de moyens de subsistance.

D’après le Pr Ratsim­bazafy, 28 000 lémuriens vivent en ce moment en captivité et sont considérés comme animaux de compagnie, et si on pense à leur rapatriement, leur réintégration dans leur habitat naturel soulève un autre problème du point de vue organisationnel et financier.

Farah Raharijaona