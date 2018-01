MICTSL, annonce la cessation de réception de conteneurs vides. Une grave situation pour les usagers.

Des problèmes à n’en plus finir. La dernière décision de MICTSL (Madagascar International Container Service Limited), le concessionnaire gestionnaire du terminal à conteneurs au port de Toamasina, de ne plus recevoir de conteneurs vides risque d’engendrer une situation catastrophique. MICTSL a lancé un avis annonçant aux transitaires et transporteurs que «la réception des conteneurs vides appartenant à des compagnies maritimes est suspendue à partir du mercredi 24 janvier pour MSC et depuis hier jeudi pour les conteneurs de la compagnie MAERSK, et ce, pour une durée indéterminée».

Un avis qui ne mentionne que ces quelques phrases sans apporter plus de précisions sur les raisons ni la durée de cette cessation de réception de conteneurs vides, mais qui veut juste informer les usagers «afin que ces derniers puissent prendre les dispositions nécessaires», lit-on. Puisqu’ aucune précision n’a pu être obtenue, les raisons sont peut-être à chercher du côté du fait que le terminal à conteneurs a eu du mal à gérer le flux d’importation de fin d’année 2017, provoquant la grève des transitaires et transporteurs, et qu’il veut réduire le nombre de conteneurs déposés au terminal. Au mois de décembre, une entente a été trouvée avec le ministère des Transports et les autorités locales, suite à l’engagement écrit de MICTSL de tracer les heures d’entrée et de sortie des camions pour éviter tout malentendu sur le coût de magasinage, le rallongement des heures et du délai de magasinage. Un engagement qui prendra la forme d’essai tout au long de ce mois de janvier.

Pertes

Les conteneurs vides sont ainsi envoyés sur les terre-pleins des compagnies maritimes, propriétaires des conteneurs. Des conteneurs vides en attente d’arrivage ou en attente de départ sont réceptionnés sur leurs terre-pleins. «Cela entraînera encore des surcoûts», explique un transitaire basé sur Toamasina. «La location de matériel tels que les tracteurs de dépotage des conteneurs vides et pleins peut s’élever jusqu’à 1 400 000 ariary. Alors que les tracteurs de SMMC (Société de manutention de marchandises conventionnelles), responsable, des opérations de manutention à l’embarquement et au débarquement des conteneurs ne peuvent pas sortir du port. Nous sommes alors sommés de payer le transport de ces conteneurs vides vers les terre-pleins des compagnies à qui on loue les conteneurs à Betainomby», ajoute cette source. Un transport qui coûte encore 200 000 ariary par conteneur, sans oublier les 160 000 ariary par conteneur, frais de restitution aux compagnies qui se chargeront des débarquements des conteneurs au sol. Pour l’heure, l’on ne sait comment va se dérouler l’organisation pour le chargement sur les terre-pleins des compagnies. «Cette situation exaspérante finira par provoquer une grève générale des transporteurs et transitaires lassés du désordre et de l’incapacité à gérer les milliers de conteneurs au terminal», avance un autre avis.

Mirana Ihariliva