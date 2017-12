La désorganisation au sein du terminal à conteneurs du port de Toamasina ressurgit. Les transporteurs et commissionnaires ont haussé le ton.

Ras-le-bol. Les usagers du service d’entreposage et de gestion du terminal à conteneurs au port de Toamasina sont fatigués de la situation. « MICTSL met trop de temps à décharger les conteneurs des navires, trop de temps dans l’entreposage même au terminal, et encore trop de temps pour nous permettre de récupérer nos conteneurs », s’insurge Razafitrimo, un des transporteurs, au-devant de son semi-remorque devant récupérer du riz. Il dit avoir perdu presque quatre jours jusqu’à hier lundi.

Un transitaire évoque le même problème en expliquant le coût engendré dans ce retard en cascade, impactant jusqu’à la livraison des marchandises. En effet, un jour de frais de magasinage portuaire pour un conteneur de vingt pieds s’élève à

7, 56 euros, TVA en sus. La location d’un conteneur coûte entre 10 et 20 euros par jour. Cette désorganisation a déjà été dénoncée au mois de juin, quand les douaniers ont entamé une grève.

Le concessionnaire gestionnaire du terminal à conteneurs MICTSL (Madagascar international Containers service limited), sûrement débordé par les évènements, n’a pas été très coopératif dans la diffusion d’informations et n’a pas voulu répondre à nos questions. L’on a appris, par l’intermédiaire du ministère du Transport et de la météorologie que le mécontentement s’est manifesté depuis le

15 Novembre. Il y a eu, par la suite, divers échanges entre les opérateurs et le concessionnaire ainsi que les autorités locales. La société MICTSL a reçu des doléances de la part des transporteurs, des armateurs et des commissionnaires en douanes le 24 novembre dernier, lançant un ultimatum d’une semaine dans l’amélioration de la gestion du terminal à conteneurs.

Extension

D’autres négociations ont eu lieu le 7 décembre pour une réorganisation du planning de réception des navires. MICTSL a ainsi reconnu l’insuffisance de son matériel et prévoit de louer une grue mobile. « La société s’est également engagée à augmenter la durée de franchise de magasinage de 5 à 7 jours ouvrés sur le terminal conteneur », relate un communiqué du ministère du Transport et de la météorologie.

Le directeur général de la SPAT (Société du Port à

gestion autonome de Toamasina), Eddy Christian Avellin, joint au téléphone, s’est montré rassurant. « Il n’y a pas de grève au port de Toamasina. C’est un problème de gestion de flux, en hausse en cette période de fin d’année », dit-il. « Une situation qui démontre, par ailleurs, qu’il est important, pour le port,

de subir des extensions », ajoute-t-il.

Les extensions sont prévues démarrer l’année prochaine et durer sept ans. Pour l’heure, la désorganisation, le manque de matériel et l’insuffisance d’espaces se répercutent chez les transporteurs et les commissionnaires qui paient la facture au prix fort. Le ministère, ayant entamé des échanges entre les parties prenantes, n’a pas avancé non plus de solution d’urgence. L’annonce de grève a juste été estompée par la descente de Beboarimisa Ralava, ministre du Transport et de la météorologie, à Toamasina.

Mirana Ihariliva