Un commerçant de Port-Bergé a été attaqué. Cinq soldats, ayant servi au camp de Mahajamba, ont été arrêtés et traduits devant la justice.

Du fil à retordre pour des ex- militaires. Suivis à la trace par les enquêteurs de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Port Bergé, cinq soldats, ayant servi au camp militaire de Mahajamba, dans le district de Mahajanga II, ont été appréhendés.

La dernière arrestation a été effectuée avant-hier, si la première remonte au lundi 03 avril.

Après clôture du dossier, l’affaire a été transmise hier au parquet d’Antsohihy. Les prévenus seront fixés sur leur sort ce jour.

L’attaque à main armée pour laquelle cette escouade d’ex-militaires a été arrêtée a été perpétrée dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Une famille de commerçants en a fait les frais. Selon les préjudices déclarés aux forces de l’ordre, les assaillants ont fait main basse sur 20 millions d’ariary en liquide ainsi que des bijoux en or.

Le gang a sévi vers 1 heure du matin. Dissimulés derrière des cagoules, quatre bandits armés ont pris d’assaut le foyer des victimes.

Munis de fusil et de pistolet automatique, deux des malfaiteurs ont fait irruption chez les personnes prises pour cible. Sous la menace d’armes à feu, ces dernières ont été dépouillées du numéraire ainsi que des objets de valeur à portée de main.

Fugitifs

Entretemps, les deux autres membres de la bande se sont postés à l’extérieur pour faire le guet.

De source sécuritaire, les personnes attaquées n’ont pas été victimes de maltraitance physique. Sitôt le butin tombé dans son escarcelle, le gang a pris le large. Les voleurs s’étaient déjà évanouis dans la nature lorsque les forces de l’ordre ont été alertées. Des éléments

d’intervention dépêchés sur les lieux du crime ont passé au peigne fin les environs

mais le ratissage s’est avéré infructueux.

Une enquête a été néanmoins ouverte suite à la plainte des victimes. Un enchaînement d’arrestations s’ensuivaient moins de 48 heures après et les cinq ex-militaires se sont alors fait prendre dans le filet, tour à tour.

Le butin ainsi que les armes utilisées au moment des faits demeurent toutefois introuvables.

Les prévenus sont âgés entre 23 et 25 ans. D’autres suspects sont encore en cavale selon la gendarmerie.

Andry Manase