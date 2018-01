Enfin une précision. Prévu officiellement en octobre 2017, le dénombrement principal dans le cadre du Recensement général de la population et de l’Habitat (RGPH-3), entamé depuis 2016, se déroulera finalement au mois d’avril de cette année.

Une date définitivement confirmée hier par le directeur général de l’Instat (Institut national de la Statistique), Ida Rajaonera. Plusieurs

facteurs tels que l’insécurité, l’éloignement et les conditions météorologiques ont été évoqués ayant ainsi repoussé le chronogramme de ce projet pharaonique de recensement, attendu depuis vingt-quatre ans.

Cartographie

La cellule centrale d’exécution du Recensement (CCER) a, également, dû faire face à des grèves et des désistements des cartographes en raison de contextes défavorables ou encore de l’impossibilité de dépasser des plafonds budgétaires. « La phase de cartographie censitaire a pris plus de temps que prévu. Celle-ci est presque achevée et le dénombrement principal peut commencer au milieu du mois d’avril pour une durée de quinze jours environ », expli­que Ida Rajaonera.

Vingt-cinq mille agents recenseurs seront recrutés pour ce faire, et seront répartis dans trente-trois régions spécifiques. En outre, quelques huit mille contrôleurs seront utiles à part les superviseurs par région. « Le recrutement se fera localement suivant les compétences nécessaires pour le travail de recensement. Faire appel aux ressources humaines locales facilitera les tâches car elles sont à la fois basées localement et connaissent mieux le contexte », finit le directeur de l’Instat.

Mirana Ihariliva