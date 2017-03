Trente mille recenseurs pour couvrir le pays. Près de 25 millions de dollars mobilisés pour parfaire le projet pharaonique.

Vingt-quatre ans. Le dernier recensement de la population et des habitations de Madagascar a été effectué en 1993. Alors que le recensement pour un pays devrait se faire tous les dix ans d’après les Nations unies. Le pays n’a pas réussi à le réaliser, principalement pour cause de déficits de financement. Quatre partenaires majeurs ont appuyé l’État malgache dans la réalisation du projet, entamé depuis 2016 par des préparations techniques et un recensement pilote à Antananarivo.

La Banque mondiale a accordé un prêt de 20 millions de dollars, le FNUAP, 1,7 millions de dollars, le PNUD a appuyé à hauteur de 300 000 dollars, l’USAID a octroyé 600 000 dollars et le gouvernement va débourser également 600 000 dollars. « L’Union européenne s’est dit prête, verbalement, à engager 2, 2millions d’euros » indique Tovonirina Razafi­miarantsoa, coordonnateur de la Cellule centrale d’exécution du recensement (CCER) auprès de l’INSTAT. Toujours est-il que les quelques 500 000 dollars de gap n’entravent en rien l’engagement du processus de Recensement de la population et des habitations (RGPH), phase 3.

Par étapes

Le recensement pilote de l’année dernière évaluait les engagements organisationnels et logistiques à mettre en œuvre pour ce grand projet. « L’obtention et la disponibilité de ces données statistiques impacteront sur l’économie générale du pays. Il ne s’agit pas seulement de compter la population et des habitations, mais obtenir des données sur l’économie et le social des ménages y compris les détenus» précise le directeur général de l’INSTAT, Ida Clément Rajaonera. « Aussi, j’incite la population à accomplir son devoir civique par sa contribution effective dans ce projet de recensement ». Les cartographes sont déjà à pied d’œuvre dans la réalisation des cartographies censitaires qui consistent à délimiter les zones

de dénombrement au moyen des cartographies.

« Le recensement proprement dit commencera au mois d’octobre de cette année et durera 22 jours » souligne le coordonnateur de la CCER.

Mirana Ihariliva