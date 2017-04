Les préparatifs pour le Recensement général de la population et des Habi­tations se déroulent comme prévu. L’agenda est plutôt chargé.

Coûte que coûte. La date prévue pour le Recensement général de la population et des Habita­tions, troisième édition (RGPH-3), au mois d’octobre de cette année doit être maintenue. Des dispositions ont déjà été prises depuis 2016 par un recensement pilote dans un quartier de la capitale pour pouvoir honorer cette période de recensement. « Après l’annonce verbale des engagements des bailleurs de fonds partenaires pour ce grand projet, nous avançons à grands pas », rassure Tovonirina Razafi­miarantsoa, coordonnateur de la Cellule centrale d’Exé­cution du Recensement (CCER) auprès de l’INSTAT. Près de 30 millions de dollars seront consacrés au RGPH -3. « Nous procédons actuellement à la mise en œuvre de la cartographie censitaire, c’est-à-dire que des cartographes sont sur terrain pour inventorier et cerner les localités et les environs des ménages ordinaires, des ménages collectifs tels que les orphelins ou détenus, et la population flottante ou les sans-abris, à recenser. On procède ensuite à la numérisation de ces différentes zones, dites zones de dénombrement », explique-t-il. Les agents recenseurs se baseront alors sur ces outils numérisés. La première vague de cartographes a commencé cette semaine par le premier et le cinquième arrondissement d’Antana­narivo. La cartographie des zones de dénombrement se poursuivra incessamment dans les quatre districts de la région Itasy pour une durée de dix jours.

Tributaire

Le même processus s’étalera dans les vingt-deux régions et sera accompagné par des sensibilisations au niveau des autorités administratives et les ramifications du Conseil national du recensement pendant les quatre prochains mois. L’agenda s’annonce néanmoins compromis par les procédures financières.

« Cette étape de cartographie censitaire coûte quelques 3,7 mil­lions de dollars, avancés jusqu’ici par l’Unfpa (Fonds des nations unies pour la population). Mais les prêts de 20 mil­lions de dollars alloués par la Banque mondiale entre au­tres, doivent encore être adoptés par l’Assemblée nationale qui n’entrera en session qu’au début du mois », s’inquiète le coordonateur de la CCER. Toutefois, les travaux, outre les activités de numérisation, avancent tels que l’installation des logiciels ArcGIS, CSPro, Filezila, le téléchargement d’images satellitaires à Androhibe ou encore l’élaboration du calendrier des activités de sensibilisation et de communication pour la mise en place des Cellules régionales de recensement dans les vingt-deux régions. Le PNUD a déjà octroyé 100 000 dollars pour l’achat du matériel et l’USAID, 600 000 dollars en encadrement technique.

Mirana Ihariliva