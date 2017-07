Le mois de l’enfance s’est terminée, hier. La journée de clôture a été marquée par la visite d’Onitiana Realy, ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, a la crèche Akanin-jaza Lovasoa , sise aux 67 hectares. Créée en 1989 par Celine Ratsiraka, cette crèche a accueilli, depuis, près de deux mille cinq cents enfants.

La ministre Onitiana Realy à remis des vêtements chauds , des jouets et des friandises a la centaine d’écoliers de cette structure ainsi qu’à cent autres enfants des quartiers environnants. En outre, le ministère de la Population a équipé l’aire de jeu de l’Akanin-jaza Lovasoa avec de nouveaux toboggans et balançoires.

La journée s’est déroulée sous les yeux de Annick Ratsiraka et de la chanteuse Mireille, de passage au pays.

Le mois de l’enfance se termine ainsi en beauté. Il a été très riche en événements. Il y eu la marche de la génération ODD à Toamasina, la mise en place du Parlement des enfants, le lancement de l’hymne « Tontolon’ny ankizy », l’opération trois mille goûters, la distribution de mille trois cent quatre vingt copies d’acte de naissance, des conférences et animations…

Le lancement du Vatsy Fiarovagnajaja dans le Sud est également un des événements majeurs de ce mois de l’enfance. Mais les efforts continuent au niveau du ministère de la Population. » Tout ne s’arrête pas au bout d’un mois. Les efforts fournis en faveur des enfants durent 365 jours/365, sur le moyen et le long terme » devait conclure Onitiana Realy.