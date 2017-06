Retour au calme au campus de Vontovorona. Le directeur de l’école supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA) à Vontovorona a accepté de baisser le droit d’inscription annuelle des étudiants. En effet, les polytechniciens payaient 50 000 ariary de plus que les autres étudiants de l’université d’Antana­narivo.

Cette décision a été prise lors de la rencontre entre les représentants de l’association des polytechniciens avec ceux de la présidence de l’université d’Antananarivo et ceux de l’ESPA, hier.

Le taux exact de cette baisse reste encore inconnu. L’inscription et la réinscription s’achèvent ce jour, pour les polytechniciens. La présidence a promis de rembourser le surplus pour ceux qui se sont déjà inscrits.

« On nous a promis d’effectuer le remboursement lors du paiement de l’indemnité

d’équipement, au plus tard », indique Hasina Razakanio­nonana, président de l’association des polytechniciens d’Antananarivo.

Suite à cette décision, le président de l’association des polytechniciens a annoncé la fin de leur

manifestation. Toutefois, rien n’est sûr.

M.R.