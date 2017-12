Cette fois-ci, l’OLEP a mis l’accent sur les pollutions terrestres. Plus précisément sur celles provoquées par les accidents des camions-citernes transportant du carburant.

Déploiement et vérification du matériel, remise à niveau et renforcement des capacités du personnel. Ce sont les thèmes de l’exercice organisé, cette année, par l’Organe de lutte contre l’événement de pollution marine par les hydrocarbures (OLEP) à Mahajanga. «L’exercice a été axé sur l’initiation de nouveaux participants. Comme l’intervention est mixte, les Forces navales ont été représentées par quinze militaires, auxquels se sont ajoutés une dizaine d’éléments de la Gendarmerie nationale, et des hommes de l’Armée de terre. Le déversement des hydrocarbures crée un problème au niveau du port, comme c’était le cas en 2015 et lors du cyclone de 2006 », rappelle le commandant du détachement de la marine de Mahajanga, Andry Rafehizato.

Camions-citernes

La formation de mardi après-midi, dans la salle de réunion de l’Hôtel de ville, s’est concentrée sur les pollutions terrestres. Ces derniers temps, les accidents terrestres ont augmenté, surtout des camions-citernes qui transportent du carburant. En particulier, dans la région Sud-Est et dans les zones d’Ambilobe, d’Ambanja et de Morondava.

«En 2016, l’OLEP est intervenu lors de l’échouage du navire Mykonos, au large de Faux-Cap, et lors de l’accident d’un camion-citerne venant de Toamasina et chargé de 32 000 litres de jet appartenant à Total Madagascar, à la sortie du village de Marovoalavo. Dans le cas d’un déversement ou de pollution après un accident de camion-citerne dans une rizière, l’OLEP est chargé d’indemniser les victimes pendant quatre ans. Il faut remettre la rizière en son état naturel», explique le responsable de la communication de l’OLEP, Guy Francis Randrianjafy.

L’État malgache n’a jamais pu obtenir gain de cause dans les litiges provoqués par des cas de déversement ou de pollution marine. Bientôt, un tribunal reconnu internationalement sera créé et on pourra y recourir pour trancher sur les litiges.

Vero Andrianarisoa