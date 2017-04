Conséquences dévastatrices. L’APMF lance un message d’alarme sur le besoin de réagir pour protéger notre écosystème marin à l’atelier d’information sur la convention AFS (Anti-fouling system), ou antisalissure, qui se tient à l’Astauria Antanimena jusqu’à aujourd’hui.

Les composés des systèmes antisalissures utilisés par les navires persistent dans l’eau, provoquant la mort d’organismes marins et causant de graves perturbations dans l’écosystème marin. Ils causent entre autres des malformations chez l’huître et un changement de sexe chez le buccin, selon les informations de l’Orga­nisation maritime internationale (OMI), sur son site.

Les peintures antisalissures des navires sont obligatoires dans la sécurité maritime imposée par l’OMI, mais les types TBT sont interdits depuis 2008. Les contenants nocifs des revêtements de type Tributylétain (TBT), industrialisés depuis les années 60 se transmettent aux organismes vivants, tels que les huîtres, algues, petits et gros poissons, que l’homme consomme. « Les peintures antisalissures empêchent les algues, mollusques et coquillages de se fixer sur les coques des navires. Ces êtres marins alourdissent et ralentissent les navires, et par conséquent, augmenteraient leur consommation de carburant », explique Adonis Tafangy, responsable des affaires

juridiques et environnementales auprès de l’APMF (Agence portuaire maritime et fluviale) lors de l’atelier.

Ratification

Madagascar a adopté la convention internationale sur le contrôle du système antisalissures (AFS), nuisible sur les navires en 2001, et qui est entrée en vigueur en 2008. Sa ratification est prévue pour cette année.

« Les parties s’engagent à interdire et/ou à limiter l’emploi de systèmes antisalissures nuisibles sur les navires battant leur pavillon, et sur tous les autres navires qui entrent dans leurs ports, leurs chantiers navals ou au large de leurs territoires », explique Adonis Tafangy, en précisant que les règles régissant les contrôles des navires seront renforcées et que d’autres inspecteurs seront déployés pour contrôle dans les 17 ports de la Grande île.

Mirana Ihariliva