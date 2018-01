Antananarivo a été classée 218e sur les cinq cents villes les plus polluées du monde par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 2016. Cette pollution de l’air dans la ville expliquerait, en partie, la hausse des victimes de l’Accident vasculaire cérébrale (AVC), de nos jours. Au centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana, par exemple, 20% des décès seraient causés par l’AVC.

« La présence de particules fines, parmi les polluants, est très dangereuse pour la santé. Elles sont des facteurs de risque de l’AVC. Et c’est déjà prouvé scientifiquement», explique le professeur Richard Ramaroson, membre expert scientifique du Groupe Intergouverne-mental sur l’Évolution du Climat (GIEC).

C’était à l’Académie nationale de Tsimbazaza, vendredi, dans le cadre de la présentation des résultats des études scientifiques, étudiés et analysés à partir des données collectées par la Météo Madagascar, depuis plus de cent ans, sur les richesses naturelles d’origine météorologique, hydrologique et climatologique de Madagascar.

M. R.