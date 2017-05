La position du pays face à la politique de globalisation est passée à la loupe lors d’une conférence qui s’est tenu à Antsirabe sous l’initiative du groupe SOCOTA.

Ne datant pas d’hier, le concept de mondialisation a toujours été synonyme de changement d’envergure pour les pays qui l’ont adopté comme politique. C’est dans ce contexte général que fut abordé, dans la Ville d’Eaux la conférence intitulée «Mondialisation au 21è Siècle : Défis et opportunités pour Madagascar». Présentée par le Professeur Jean-Pierre Lehmann, spécialiste de l’économie internationale et de la géopolitique, la conférence a été organisée sous l’initiative du groupe SOCOTA.

C’est par une approche humaniste et un recul historique que le professeur Lehmann a abordé le sujet des défis et opportunités que la Grande île est en mesure de saisir par le biais de ce phénomène de mondialisation contemporaine. Prenant exemple sur le développement rapide des pays de l’Extrême Orient qualifié selon lui de «miracle asiatique», le conférencier a pu exposer les facteurs de réussite de ces modèles asiatiques tout en tirant des leçons à prendre pour Madagascar. « À l’image de la Chine dont la politique étrangère pourrait remodeler une bonne partie de l’économie mondiale », explique-t-il. Une politique d’ouverture que la Grande île a tout intérêt à prendre en compte, du moins sur quelques points, si elle compte atteindre les objectifs d’un réel développement durable.

Exemple

La République populaire de Chine a adopté une « économie socialiste de marché » où libéralisme économique et contrôle politique se côtoient en une formule spécifique. Autrement dit, cette République populaire via son gouvernement a pu se développer, dans les années 70, en encourageant les coopérations économiques avec les autres pays ainsi que les réformes économiques dans les domaines de l’industrie, du commerce, de l’éducation ou encore dans l’organisation militaire et agriculture.

Cependant, « les responsabilités du développement d’un pays ne doivent pas uniquement être confiées au gouvernement car c’est le devoir de tous », souligne le Professeur Lehmann. En somme, « Chacun doit être acteur du changement », enchaîne-t-il.

Un exemple à suivre pour Madagascar sans pour autant négliger les facteurs humains. D’où cette constante recherche d’un système de développement durable sans passer par le détriment du facteur environnemental. Une révolution industrielle, polluante, par laquelle sont malheureusement passés tous les pays qualifiés de développés de nos jours. Ainsi, via cette conférence « le groupe SOCOTA a tenté d’apporter sa modeste contribution quant au développement du pays. Ceci dans l’optique d’instaurer un esprit d’ouverture chez les principaux acteurs du développement dans la Grande île face au phénomène de globalisation. Un esprit que le groupe véhicule déjà dans sa politique. Notamment par le renforcement de sa présence en France ou encore à l’île Maurice tout en diversifiant ses domaines d’activités dans les secteurs clés du développement durable pour Madagascar, comme l’agriculture ». conclut le PDG du groupe, Salim Ismaïl.

Harilalaina Rakotobe