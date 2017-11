Convoqué par les députés, le troisième questeur présentera son rapport, ce jour. Une discussion animée qui déterminera le sort du Bureau permanent.

Au feu. Une semaine après les tumultes à l’Assemblée nationale, les questeurs vont présenter leur rapport auprès des députés. Un des reproches des frondeurs conduisant à l’éventualité de destitution du Bureau permanent, c’est l’opacité dans la gestion des affaires de cette institution. Ainsi, une séance à huis clos se tiendra, ce jour, au palais de Tsimbazaza. Conformément à l’article 21 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, « le troisième questeur assure la bonne gouvernance et la transparence de l’Assemblée nationale ». Guy Rivo Andrianarisoa va alors apporter des éclaircissements sur la gestion financière tant critiquée.

Les sujets discutés lors des petits attroupements dans les couloirs et les cogitations au cafeteria de l’Assemblée nationale vont changer à l’issue de la grande explication de ce jour. Outre l’agencement et l’organisation des missions des parlementaires à l’extérieur, l’absence de rapport depuis plusieurs années figure parmi les réquisitoires des députés envers le Bureau permanent. Une version contestée par les responsables de l’administration et finances. « À chaque présentation du rapport financier, une vingtaine de députés tout au plus assistent à la séance. Les parlementaires ne s’intéressent visiblement pas à cet aspect de la vie de la Chambre basse », ont-ils expliqué.

Dettes internes

Déconnectés de la réalité financière de l’Assemblée nationale, des députés contraignent cette institution à vivre au-dessus de ses moyens. Selon toujours les explications, le budget de la Chambre basse est constant depuis plusieurs années. Toutefois, les députés multiplient les requêtes concernant les évacuations sanitaires ou les voyages à l’extérieur. Criblée de dettes internes, les responsables ont demandé un budget exceptionnel pour couvrir le coût d’évacuations sanitaires avoisinant les cinquante mille euros.

Intraitables lorsqu’il s’agit des avantages, les députés revendiquent également l’harmonisation des crédits téléphoniques et du carburant. Un appétit insatiable, allant jusqu’à proposer une loi portant création et règlementation de la caisse de retraite parlementaire, leur permettant de garder certains privilèges même après leur mandat.

L’issue de cette séance à huis-clos permettra aux députés de trancher sur le sort du Bureau permanent. À défaut d’explications probantes, le processus de destitution pourrait prendre forme. Les parlementaires n’auront aucun mal à réunir cent une voix pour évincer Jean Max Rakotomamonjy et son équipe du perchoir. Pour l’instant, aucune information n’a filtré sur le nombre de signatures recueillies par les initiateurs de la destitution du Bureau permanent, d’autant qu’il en faut au moins soixante-seize pour enclencher le processus.

