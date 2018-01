Des équipes de mobilisateurs et de vaccinateurs font du porte à porte, depuis hier et jusqu’à demain, pour vacciner contre la poliomyélite tous les enfants âgés de 0 à 59 mois, dans la région d’Analamanga. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires misent sur ce porte à porte, pour augmenter à plus de 95 % le taux de couverture vaccinal, afin d’immuniser les enfants contre le virus de la poliomyélite.

Le chef de Région d’Analamanga, Ndranto Rakotonanahary a persuadé les parents de l’importance des deux gouttes de vaccin oral, administrées à l’enfant, lors du lancement officiel de la 12e édition du FAV polio dans la région d’Analamanga, à Ambatomaro. Les parents ne sont pas convaincus. Certains agents de santé se sont vu fermer la porte au nez, d’autres ont été menacés. « L’éradication à Madagascar est proche, mais la répétition des campagnes de masse, les rumeurs et les efforts constamment renouvelés, ont lassé la population. Nous devons nous mobiliser pour protéger nos enfants, surtout dans les grandes villes, , a indiqué Enrique Paz, Chef de la section santé auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef).

M. R.