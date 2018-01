Trois cent dix-huit personnes ont été placées en garde-à-vue pendant 48h, aux commissariats de la sécurité publique, lundi pour diverses effractions.

Scènes de coups de filet dans les cinq chefs-lieux de province. La direction de la sécurité publique (DSP) a enregistré trois cent dix-huit individus arrêtés et retenus en cellule pendant 48h aux commissariats de police, pour bris de clôture, la nuit du dimanche.

Ce bilan statistique national fait suite à la sécurisation de la Saint-Sylvestre à laquelle plus de trois mille policiers ont contribué. Une enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre de ces centaines d’individus.

Les quarante-huit heures se sont écoulées.

Aucun chiffre exact concernant ceux placés sous mandat de dépôt n’a toutefois été disponible, lors du point d’hier à 11h, à Anosy.

« Deux cas d’attaques à main armée ont été constatés, dont l ’un à Tol iara et l ’autre à Fianarantsoa », a indiqué le Commissairre Divisionnaire de Police Herilala Rakotoharimanana, directeur de la sécurité publique. Les deux hold-up ont été suivis de meurtre, selon les informations recueillies.

Les cinq chefs lieux de provinces ont été le théâtre d’une patrouille intensive de la police. A l’issue de renseignements fournis par les gens, cent seize autres individus ont été fouillés et emmenés aux commissariats pour défaut de carte d’identité nationale. Certains d’entre eux se sont fait arrêter pour coups et blessures volontaires, selon le service de l’information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) de la police nationale. Les cent seize individus ont été relâchés après avoir procédé à un arrangement, d’après les explications.

Des chauffards retenus

C’est toujours pendant le nouvel an que les forces de l’ordre ont mis la main sur trente-deux chauffeurs ayant provoqué des accidents de circulation. Une confusion sur le vocabulaire employé par la DSP et celui par la police d’Antsiranana a été relevée. Le bilan de la DSP s’est établi à seize accidents mortels, dont quinze sont survenus à Antsiranana.

La police locale a pourtant souligné qu’il s’agit des collisions matérielles. « Les chauffards ont été embarqués au commissariat pour enquête. Ils ont été placés en garde-à-vue. La somnolence au volant et la conduite en état d’ivresse étaient à l’origine des drames », a signalé un policier du commissariat d’Antsiranana, joint par téléphone, hier.

Hajatiana Léonard