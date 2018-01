Un quatrième appel à candidature a été lancé aux magistrats pour le Pôle anti-corruption. La phase d’enquête de moralité a été éliminatoire.

En crise. Le premier Pôle anti-corruption peine à voir le jour. En raison du nombre insuffisant de candidatures conformes aux conditions requises, un quatrième appel a été lancé à l’endroit des magistrats. Prévue être opérationnelle en fin décembre 2017, la mise en place de cette juridiction anti-corruption est reportée vers mi-fevrier.

« Les textes prévoient une proposition de trois noms pour chaque poste, à partir de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) nomme le candidat retenu. Compte tenu du profil des postulants, nous n’avons pas pu établir une liste complète pour certains postes », explique Jean Louis Andriamifidy, directeur général du Bureau indépendant anti-corruption.

Le comité en charge du recrutement des membres du PAC est constitué par le Bianco, le Service des renseignements financiers (Samifin), le Conseil supérieur de l’intégrité (CSI) ainsi que le ministère de la Justice. À l’issue du troisième appel à candidature, le comité n’a pas pu proposer les trois noms requis pour que le CSM puisse nommer les juges, ainsi que le président de la première instance. « Le recrutement se déroule en trois étapes. La sélection de dossiers permet d’identifier les candidats remplissant les critères. Cette étape est suivie d’un entretien pour évaluer les compétences et la personnalité des postulants. Il s’en suit une enquête de moralité », poursuit le DG du Bianco.

Dernier appel

Ainsi, rares sont les magistrats qui disposent de ces qualités. À l’issue des trois précédents appels à candidature, le CSM a déjà nommé le procureur, le juge d’instruction, le substitut et des juges du premier degré.

Le dépôt de candidature pour ce quatrième appel se termine le 31 janvier. Le comité de recrutement dispose de quinze jours pour sélectionner les candidats idoines. Enclenchée depuis le mois de mars 2017, la mise en place du Pôle anti-corruption d’Antananarivo a pris presque une année. « Il s’agit du quatrième et dernier appel. Si nous ne trouvons pas de candidat remplissant les conditions requises, nous allons établir un procès-verbal de carence et l’adresser au CSM », regrette le numéro un du Bianco.

L’opérationnalité de cette juridiction fait partie des engagements de Madagascar dans le cadre du déblocage des Facilités élargies de crédit (FEC). « La mise en place du PAC se heurte à un blocage technique, car la volonté politique est acquise », conclut Jean Louis Andriamifidy. Par ailleurs, plusieurs grands dossiers attendent la mise en place du PAC. Il s’agit entre autres

des affaires liées au trafic de bois de rose, les autres dossiers impliquant Claudine Razaimamonjy et l’interpellation des récalcitrants dans la déclaration de patrimoine.

Andry Rialintsalama