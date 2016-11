Le Président de la République a été surclassé par son homologue français durant leur point de presse conjoint, samedi.

Apathique. En marge de la cérémonie d’ouverture du sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie, Hery Rajaonarimampianina, président de République et François Hollande, son homologue français, ont tenu un point de presse conjoint. Un exercice durant lequel, le locataire d’Iavoloha a été grandement eclipsé par celui de l’Elysée.

« Le point de presse ne durera que 15 minutes. Il n’y aura pas de question reponse », se chuchotait dans la salle où devait se tenir le point de presse au Centre de conférence internationale (CCI), Ivato. Déjà sur le temps de parole, Hery Rajaonari­mampianina s’est, en toute vraisemblance, effacé devant son invité. Une allocution, d’autant plus, laconique qui n’a pas fait le poids face à celle de son homologue.

Certes pour la première visite dans la Grande île d’un Chef d’Etat français depuis plus de 10 ans, il était prévisible que l’amitié et les champs de coopération entre les deux pays auraient été abordés par les deux Présidents, durant leur seul face-à-face conjoint avec la presse. Seulement, à l’écoute de l’intervention de François Hollande, aborder les questions sensibles, voire brûlantes dans les liens entre les deux nations, n’aurait pas été « déplacé », ou « diplomatiquement incorrect ».

Sevrés de question, les journalistes qui voulaient aborder le sujet épineux des îles éparses avec les deux Présidents, rongeaient leur frein. Beaucoup s’attendaient alors à ce que le locataire d’Iavoloha fasse la part des choses en abordant ce point dans son intervention. Ayant pris la parole en premier, il aurait, ainsi, succité une réponse de son homologue. Bien que déchaînant les passions dans les débats nationaux, le président Rajaonari­mampianina a préféré taire le sujet.

Audace

Devant la presse nationale et internationale, l’homme fort de Madagascar a indiqué qu’« avec le président Hollande, nous avons parlé », des coopérations entre nos deux pays, de la sécurité, de la paix, ou encore du changement climatique, d’éducation et de culture. Affirmant le plein retour de la Grande île dans le concert des nations, défendant la Francophonie et l’importance de l’organisation du sommet à Antana­narivo, et plaidant pour le respect de l’ordre constitutionnel, François Hollande, a mis l’accent sur la sécurité des ressortissants français à Madagascar.

« Je ne peux ne pas évoquer la question de la sécurité. (…) Je sais que vous y travaillez Monsieur le Président », a déclaré le locataire de l’Elysée, à son homolgue d’Iavoloha, rappelant des faits « d’assassinats », de ressortissants français dans la Grande île. Une question qui a « profondément marqué », ses compatriotes, a-t-il affirmé dans un discours prononcé à la résidence de France, Ivandry, lors d’une rencontre avec la diaspora française, dimanche.

Certains s’interrogent alors sur l’importance que donne le président Rajaonari­mampianina à la revendication des îles éparses, alors que c’est l’un des sujets incontournables dans les débats concernant les relations entre Madagascar et la France. L’unique fois, durant tout le sommet de la Franco­phonie, où le Chef de l’État a parlé des îles éparses était sur le plateau de Tv5 monde, dans l’émission « Internatio­nales », dont-t-il a été l’invité dans la soirée de, dimanche.

Dans sa question, le journaliste a souligné qu’« on peut difficilement évoquer les relations entre Madagascar et la France sans parler des îles éparses ». En réponse le locataire d’Iavoloha a simplement déclaré que le sujet est, encore, au stade des discussions. Plus qu’un manque de volonté, certains voient en l’attitude de Hery Rajao­nari­mampianina, l’absence d’audace. « Vous n’avez pas osé entrer dans l’histoire », peut se lire dans des publications sur les réseaux sociaux. Une audace qui, pour beaucoup, manque cruellement à la diplomatie malgache.

Garry Fabrice Ranaivoson