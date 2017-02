Des pluies abondantes sont attendues à Antana-­narivo, ce weekend. Le service de la prévision météo­rologique lance une menace d’inondations au niveau des bas quartiers.

Après la longue sécheresse qui a sévi sur les Hautes terres depuis le début de la saison d’été, de bonnes pluviométries seront enfin au rendez-vous. La prévision des techniciens du service de Prévision météorologique à Ampandrianomby indique des pluies abondantes en cette fin de semaine, dans tout Madagascar. Rivo Randriana­risoa, chef prévisionniste souligne, même, une menace d’inondations, pour les bas quartiers. « Les précipitations devraient être au rendez-vous dans toutes les régions de Mada­gascar, notamment, sur les Hautes Terres, en trois jours (ndlr : jusqu’à dimanche). Pour Antana­narivo, les pluies sont attendues dans l’après-midi et en fin de soirée. Pour Vakinankaratra, Alaotra Mangoro et Atsinanana, les précipitations pourraient être au rendez-vous dès la matinée », explique ce technicien.

La hausse du niveau d’eau est déjà palpable, pour certaines régions, comme à Maevatanana, après les fortes pluies dans des districts du Nord-Ouest. Toutefois, aucun impact majeur n’a été répertorié, pour le moment.

Pour Antananarivo, le directeur général de l’Auto­rité de protection contre les inondations de la plaine d’Antananarivo (Apipa), Philippe Rateloson, refuse toute interview pour parler aussi bien du niveau de l’Ikopa ou d’Imamba, que des mesures prises quant au curage du canal d’Andrian­tany, qui pourrait entrainer la montée des eaux. Sollicité à plusieurs reprises, il invoque toujours des excuses pour échapper aux questions. Or, le curage des canaux d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie a été minimisé par la CUA, en cette saison d’été, notamment, car la pluie n’était pas au rendez-vous. Alors que des pluies normales ou supérieures à la normale, pouvant entrainer des crues de rivière et la montée des eaux, sont prévues par la direction générale de la Météo­rologie, pour mars et avril.

Concernant le cyclone Carlos, situé dans l’océan Indien, la direction générale de la Météorologie n’a plus émis de bulletin annonçant sa situation, hier. Rivo Randrianarisoa précise qu’il s’est éloigné de nos côtes et n’a plus d’impact sur notre climat. Il devrait s’éteindre la semaine prochaine.

M.R.