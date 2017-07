La méthode contraceptive de courte durée intéresse plus les femmes que la méthode de longue durée. Plus de 86% des femmes ont recours à cette méthode au niveau national. Le taux atteint les 49% chez les clients de Marie Stopes Madagascar (MSM), selon son rapport d’activité de 2016. Il s’agit, entre autres, des injectables, des pilules et des condoms.

La thèse d’un docteur en médecine, Faniry Andria­minahy, sortie en 2016, affirme que ce choix dépend de l’âge, de la situation matrimoniale ainsi que du nombre d’enfants. Les moins jeunes opteraient pour la méthode de courte durée, tandis que les personnes de plus de 35 ans choisiraient la méthode de longue durée.

Chez le MSM, plus de huit cent mille personnes, sur les neuf cent mille clients, ont recours à ses services de planning familial. Plus de 22% d’entre eux sont des jeunes de moins de 25 ans et les 11% sont des célibataires. Mickaël Randria­manantena, business développement manager du MSM, précise que ce service est gratuit au MSM. « Nous ne demandons qu’un coût symbolique pour l’amélioration du service », indique-t-il.

Dans sa thèse, le médecin a recommandé l’usage des méthodes à long terme. «Le moindre retard peut entrainer des grossesses non désirées. La méthode contraceptive de longue durée est alors conseillée, si on veut éviter une grossesse non désirée», expliquait-elle.

Miangaly Ralitera