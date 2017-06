Appréhendant les retombées néfastes de la pratique de l’interruption volontaire

de grossesse chez les femmes, les sénateurs se sont ravisés, quant au vote de la loi y afférant.

La loi permettant l’usage du planning familial chez les femmes reste une discussion au niveau du Sénat. Cette loi devait être promulguée hier, mais à cause des points de vue différents entre les sénateurs, son adoption est reportée au mois d’octobre. Les sénateurs voudront enquêter profondément sur la mise en vigueur de cette loi car ils s’inquiètent surtout à propos de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Cela donnerait des mauvaises idées aux jeunes si la pratique de l’avortement est autorisée. La loi actuelle stipule l’interdiction de l’IVG. Cela peut affecter la santé des mères et des enfants, or il y a des engagements pour ceux qui la pratiquent, selon eux.

« L’avortement n’est pas conforme à la culture malgache. Notre bénédiction aux mariés incite même à donner naissance à sept filles et sept garçons. Les jeunes vont en profiter si l’avortement n’est pas interdit, c’est la raison pour laquelle le Sénat doit réfléchir sur cela », affirme le sénateur Olivier Rakotovazaha.

Avortement par consentement

L’usage du planning familial chez les jeunes en âge de procréer est conditionné par l’accord parental d’après certains médecins œuvrant dans ce domaine. Ainsi, l’article 21 de cette loi stipule également l’obligation de conseils et d’offres de service contraceptif pour les adolescents et les jeunes ayant une vie sexuelle active, mariés ou non.

L’interruption volontaire de la grossesse (IVG) est inadmissible. Or le texte précise encore que l’avortement est autorisé au cas où la grossesse aurait des impacts sur la vie de la mère. Un consentement manuscrit doit faire suite à un rapport médical de deux responsables de santé dans le centre de santé. L’article 17 précise le respect des hommes face à des telles décisions. « Les hommes ont l’obligation de protéger le droit de la femme sur la maternité et la reproduction, ainsi que leur liberté à jouir des services sur le planning familial».

Mamisoa Antonia