La journée mondiale des Villes a été célébrée pour la première fois à Mada­gascar, cette année. Les enjeux sont de taille.

Transformation. Le développement effectif des villes passe par une nouvelle vision de planification. La vision expliquée hier, lors de la journée mondiale des Villes, célébrée au village Voara Andohapatenaka, est plutôt avant-gardiste mais réaliste et innovante. « Déve­lopper les villes veut dire abandonner le modèle classique actuel qui se cantonne à la gestion des problématiques ponctuelles », lance Gérard Andria­manohisoa, directeur général de l’Aménagement du territoire et de l’équipement (DGATE) du ministère en charge des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE). « Les problèmes sociaux, les squatterisations, les embouteillages, les constructions illicites et autres sont à transformer en possibilités économiques viables », ajoute-t-il. « Ils sont à transformer en opportunités car les villes sont le noyau des créations des richesses », précise-t-il. Les villes génèrent près de 42% du PIB national à Madagascar, mais celles-ci sont confrontées à la forte croissance de la population et à la migration urbaine.

Grand Tana

Le modèle actuel conduirait le développement des Villes jusqu’à 90% de créations de bidonvilles, une zone de refuge de la pauvreté et non d’une ville prospère.

« Sept millions d’âmes vivraient dans la capitale d’ici 2030 et la planification de la ville d’Anta­nanarivo doit absolument passer par une économie urbaine qui dépasse la gestion du territoire », a-t-on encore fait savoir.

Pour soutenir la vision, un plan d’urbanisme directeur du grand Tana 2033 a été présenté. Celui-ci va de pair avec le plan d’urbanisme de Toamasina. « Le noyau économique est à élargir afin de créer des pôles économiques et afin de régenter les sept millions de population urbaine d’Antananarivo. L’axe sud nord (Tanjombato-Ankoron­drano-Ivato) sera exploité pour le noyau industriel, et qui

s’accroîtra jusqu’au port de Toamasina, car l’exportation se trouve au bout de la chaîne », explique Felana Olisoa, chef de service du développement des Villes auprès du M2PATE. « La périphérie de la capitale, appelée actuellement »périphérie dortoir » est à changer en

centralité économique et administrative », a-t-elle fait savoir.

Quelques sept cent mille individus sont à la recherche de logements dans le pays. Aussi, les défis se rattachent-ils de prime abord à la gouvernance innovante telle que l’application des lois et règlementation ainsi qu’à la collaboration avec d’autres communes. « Voir au-delà du Territoire implique un raisonnement d’agglomération qui laisse de côté les couleurs politiques », ont martelé les conférenciers hier dans l’après-midi. « La création de richesses des Villes sera tirée de l’épargne déja existante dans les villes, la migration urbaine doit être sélective, les lois devront être suivies par tous », renchérit le ministère.

Des célébrations parallèles se sont tenues à Toliara et à Toamasina dont le thème s’est basé sur comment rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables.

Mirana Ihariliva