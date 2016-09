Rappel à l’ordre. Les « vendeurs-acheteurs » d’or informels dans les rues d’Ana­lakely sont invités à régulariser leur situation dès la semaine prochaine. Après les séances d’informations de l’année dernière, une opération formalisation destinée à les intégrer dans le cadre légal aura lieu à partir de mardi prochain, et ce jusqu’à vendredi.

Menée conjointement par l’Agence nationale de l’or (Anor) et le fisc, l’opération consiste en des séances de sensibilisation autour d’un guichet unique où les « opérateurs » ciblés sont invités à payer les impôts qu’ils doivent en tant que « collecteur de catégorie 2 ». Selon une source auprès de l’Anor, le montant à payer s’élève à 500 000 ariary par an. Une carte professionnelle sera ensuite délivrée à chaque collecteur qui entrera alors dans le cadre formel.

Après l’opération formalisation, la police des mines entrera en scène. Des mesures pourraient ainsi être prises contre les «vendeurs-acheteurs d’or» récalcitrants. Pour l’Anor, comme ces « opérateurs » illicites sont en relations commerciales avec d’autres opérateurs plus élevés de la filière or en tant que fournisseurs, ils doivent être intégrés dans le cadre légal.

Collectant leurs marchandises auprès des passants qu’ils interpellent dans les rues d’Analakely, ils revendent ensuite l’or qu’ils obtiennent auprès des bijoutiers et des joailliers. En attendant la création d’un marché de l’or actuellement en projet où les particuliers peuvent vendre ou placer en dépôt-vente leurs « bijoux », ces collecteurs de catégorie 2 devraient encore pouvoir continuer à écumer les rues du centre-ville, mais munis de leur carte professionnelle, ils devraient pouvoir travailler en toute sérénité. Si la sécurité le leur permet.

Bodo Voahangy