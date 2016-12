Le capitaine de la sélection malgache de beach soccer évoque le niveau actuel de l’équipe, à quelques jours de la CAN. Il parle aussi du statut de Madagascar.

Mada­gascar est l’équipe à battre. La bataille sera rude au Nigéria. Pierralit Tovonay donne immédiatement le ton.

Le statut de Madagascar, qui défendra son titre continental la semaine prochaine à la Coupe d’Afrique des Nations, a bien changé par rapport à l’an passé. « Nous sommes prêts après ces nom­breux mois de préparation. On va retrouver le Sénégal notamment. L’an passé, ils nous ont pris un peu de haut. Mais cette fois-ci, je pense qu’ils se montreront plus sérieux, après notre titre de l’an dernier aux Seychelles. Tout le monde nous attend au tournant », ajoute-t-il.

En effet les Barea et les Sénégalais évolueront dans le même groupe. Les mêmes Sénégalais qu’ils avaient surclassés en finale de la CAN 2015. Les retrouvailles entre les deux formations promettent d’être intenses.

Pierralit Tovonay a été promu capitaine de la sélection malgache dernièrement. Une nomination qu’il prend très au sérieux. « C’est une grande responsabilité d’être capitaine de l’équipe nationale. Cela signifie que les entraineurs attendent beaucoup plus de moi. Je ferai de mon mieux pour répondre présent en bon meneur d’hommes, pour haranguer mes coéquipiers ou pour leur remonter le moral quand ce sera nécessaire », poursuit-t-il.

Apport considérable

Quelques nouvelles têtes ont intégré les Barea cette année, entre autres les expatriés Jean Claude Christian et Landry Hoareau. « L’apport de ces expatriés est considérable pour la sélection. Ce sont de très bons joueurs. Les locaux aussi ont grandement progressé. Le niveau général de l’équipe est monté d’un cran », confie le capitaine à ce propos.

La liste finale des douze joueurs retenus pour la CAN au Nigéria sera dévoilée ce jeudi, à Mahajanga. Par la suite, la sélection malgache prendra la direction d’Anta­nanarivo. Elle observera une dernière séance d’entraînement, à l’Urban Futsal, samedi matin. Et ce, avant de s’envoler pour Lagos dimanche à 2h du matin.

Haja Lucas Rakotondrazaka