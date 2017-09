Le photographe casse la contrainte espace pour être plus proche de son public. Un lieu d’exposition s’annonce prometteur et surtout à proximité des Tananariviens.

Le grand maître du noir et blanc, Pierrot Men ne cesse d’étonner avec ses photographies qui racontent merveilleusement bien la vie des gens à Madagascar. Pour répondre aux souhaits de ses fans et pour être plus proche de son public de la capitale, il a ouvert son show room à Ambodivona.

Un espace de cinquante-cinq mètres carrés dans la galerie Water Front d’Ambodivona expose dorénavant en permanence les œuvres de Pierrot Men. Lors de la cérémonie d’ouverture de samedi, il a choisi une soixantaine de photos en couleur et en noir et blanc sous le thème « Madagascar», tous formats confondus, illustrant bien évidemment les scènes de vie malgache dont le photographe est passé maître incontestable. Il pense aborder un thème précis tous les deux ou trois mois. « Les gens que je croise me demande souvent où ils peuvent voir mes photos. Et leur dire qu’il faut aller à Fianarantsoa m’a semblé un peu compliqué. Je pense qu’il est temps d’avoir cette structure dans la capitale», a laissé savoir le photographe. Pour le vernissage qui s’est tenu samedi après-midi, Pierrot Men a invité ses amis photographes, des agences de voyages et des écrivains. « Ce lieu pourrait-être un endroit d’échanges entre nous photographes et avec d’autres disciplines. Je laisserai le temps faire son travail dans ce sens », a-t-il souligné.

Un art de vivre

Avant, la photographie n’était rien d’autre qu’un simple support artistique et financier pour Pierrot Men. Jusqu’à ce qu’une amie lui déclare sans détours que les photos qu’il prenait sont bien meilleures que le résultat pictural qu’il a peint. Depuis, Pierrot Men a délaissé le chevalet pour se consacrer entièrement à la photographie. Très vite, Pierrot Men a rencontré le succès en remportant différents concours dont le premier fut celui de Mother Jones à San Francisco en 1994. Après un parcours incomparable à photographier les habitants de la Grande île et toutes ces expositions qu’il a réalisées à travers le monde, Pierrot Men a un endroit pour que ses fans puissent admirer son travail. « Ce sont des années de travail que j’expose actuellement. Je n’arrête pas de travailler. La photographie est mon art de vivre. Grâce à elle, j’arrive à me sentir bien. Mais elles restent stockées dans des disques durs au fond de mes tiroirs. Autant les partager avec des gens ici », raconte le photographe lors du vernissage. Le lieu en lui-même est une source d’inspiration pour les amoureux de l’art. Alors, une visite s’impose.

Ricky Ramanan