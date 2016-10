La Star évalue sa cote de popularité avec un concours photo. Les clichés doivent représenter le quotidien des malgaches avec les produits Star.

Allier l’art à l’action citoyenne. C’est à travers ce principe que le groupe Star a initié, au mois d’août, un concours de photographies. Sur le thème « La Star dans la vie quotidienne des malgaches », le concours fut une occasion privilégiée pour les férus de cet art de mettre en avant leur talent, tout en se ralliant à une cause commune. Une façon pour le groupe de refléter sa large présence et sa capacité à desservir toutes les zones du pays, même les plus éloignées, tout en respectant les valeurs sociales. « Pour le Groupe Star, ce concours photo a permis de développer son capital sympathie auprès du grand public. Un échange convivial et riche de la perception réelle que le public a du Groupe STAR », affirme Karine Razafindrakoto, Responsable Communication du groupe.

Près d’une cinquantaine de photographes, amateurs et professionnels confondus, ont participé au concours. Ces photographes ont pu s’exprimer à travers des clichés thématiques, allant de la vie quotidienne dans une épicerie ou dans la rue, à des moments de partage en famille ou entre amis, incluant des produits du Groupe Star.

Hier, le jury composé entre autres par des membres du comité de direction du groupe et de Fidisoa Ramanahadray, fondateur de l’association « Sar’nao » et organisateur de l’évènement « Mois de la photo » à Madagascar, a délibéré. C’est ainsi que le cliché réalisé par Aiky Ratsimanohatra a été retenu pour le premier prix.

Valeur sociale

Le jeune homme, informaticien de profession, originaire de la capitale et passionné de photographie pendant ses heures de détente, a réussi à retenir l’attention du jury avec un cliché,

reprenant l’image d’un épicier partant se ravitailler en produits STAR. Ainsi, avec ce cliché d’une simplicité et d’une originalité déconcertante, l’artiste en herbe a pu décrocher le gros lot, à savoir un chèque de 500 000Ariary ainsi que des goodies et des produits STAR d’une valeur totale de 200 000Ariary.

Cependant, il ne fut pas le seul à être primé puisque douze autres participants se sont vu remettre des lots de la part du groupe agro-alimentaire. A rappeler que ces autres grands gagnants sont composés de personnes issues de différentes classes sociales, venant de diverses régions de l’île. Autant de mères de famille que des retraités, des salariés ou des commerçants, originaires de Tananarive, d’Antsirabe et même d’Ambohimahasoa.

Harilalaina Rakotobe