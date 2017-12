La couleur rouge domine sur l’ensemble des œuvres du photographe Stéphane Neko. « The red », son thème, relate toute une histoire sociétale jusqu’à braver les interdits.

Onze photos illustrant un univers plutôt étrange que le photographe Stéphane Neko aimerait mettre en valeur. Des mains entrelacées maculées de sang, une fille toute rouge vêtue, assise par terre avec une expression de désespoir, une tête de personne enveloppée dans du tissu rouge sur les affiches pour communiquer la tenue de l’exposition au Buffet du jardin à Antaninarenina, depuis le 16 décembre jusqu’au 30 décembre. Le rouge, la couleur chaude préférée du photographe Stéphane Harijaona Rakotomalala, pour l’état civil, évoque à la fois l’amour, la colère, la séduction, la vie.

Chaque fresque détermine une scène particulière que le rouge souligne pour mettre en évidence une situation. « C’est du story telling, autrement dit, des histoires à raconter. Un individu qui vit dans une société ayant des règles qu’elle a établies elle-même. Ces règles ont un impact sur la liberté de l’individu. Pour moi, la nudité sur les photos est une forme de liberté que la société interdit et punit. Et l’individu reste fermé dans cette société, avec des lignes à ne pas franchir. The Red est un système en fait. Le rouge est symbolique pour moi. Cette couleur définit ma personnalité. Elle nous unit. Elle est même présente sur notre drapeau national », explique Stéphane Neko sur son thème, lors de sa deuxième exposition en solo.

Il a préparé cette exposition depuis l’année passée en planifiant régulièrement les séances photos, selon la disponibilité de ses modèles. « Je me suis inspiré de films et de musiques rock dont les textes sont plutôt rebelles. J’ai imposé mon style qui se définit dans du Fine Art, du surréalisme. C’est de la photographie conceptuelle. Trouver des modèles qui n’ont pas de soucis par rapport à la pseudo-nudité, a été un peu difficile. The Red s’adresse à tous les Malgaches en général, et aux chrétiens en particulier », a précisé l’artiste.

À quelques jours de la fin de l’exposition, Stéphane Neko affiche sa satisfaction. Une autre forme de collaboration a découlé de « The Red ». « Les réactions des gens signifient qu’ils sont sensibles à ce que je fais. C’est un bon signe », ajoute-t-il avec le sourire. Stéphane Neko vient d’une famille de photographes. Son défunt père fut aussi photographe. Il fit des photos souvenirs. Même son grand-père était dans le domaine de la photographie à son époque. C’est en toute logique que Stéphane s’est orienté vers des études de multimédia en apprenant les films courts.

Ricky Ramanan