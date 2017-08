Des prestataires ont détourné les fonds des pharmacies publiques. Des poursuites et demandes de remboursement ont été lancées.

La gestion des pharmacies publiques passée au peigne fin. Plus de 760 millions d’ariary se seraient évaporés depuis 2009, au profit des prestataires qui ont été appelés à gérer ces services des hôpitaux ou des centres de santé publique. “Des audits établis ont mis à nu ces vols et détournements de fonds. Ce phénomène a été constaté dans presque toutes les régions”, explique le Dr Nicole Mahavany, directeur de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle. C’était à l’hôtel le Pavé Antaninarenina, hier, dans le cadre de la clôture de l’atelier de plaidoyer sur la gestion des intrants de santé.

Ces détournements ont engendré la diminution des fonds utilisés pour le ravitaillement de médicaments dans les pharmacies publiques. Le ministère de la Santé publique a lancé les poursuites des présumés auteurs et une demande de remboursement, pour mettre un terme à ce fléau. Malheureusement, il sort souvent perdant. “Des fois on gagne, d’autres, fois, on perd, faute de preuves. Certains ont été déjà condamnés, la plupart n’ont pas remboursé la somme qu’ils ont volée”, déplore le Dr Nicole Mahavany.

Manque de pharmacien

Le manque crucial de pharmaciens fonctionnaires aurait donné de l’élan à cette pratique malsaine. L’État était obligé d’avoir recours au service des prestataires pour gérer les pharmacies. Seulement 6% des unités de pharmacie sont gérées par des agents du ministère de la Santé publique, actuellement. “Les étudiants ont poursuivi des études en pharmacologie à l’étranger vers l’an 2000, faute de département de formation de pharmacien. En revenant à Madagascar, ils refusent de travailler pour le public, à cause du maigre salaire”, poursuit ce directeur.

La tendance commencerait à changer. L’université d’Antananarivo forme des pharmaciens, depuis quelques années. Ils sont incités à intégrer le corps des fonctionnaires. Malgré cela, le ministère ne peut pas encore se passer du service des prestataires. Il n’y a que douze pharmacies des hôpitaux sur les soixante treize existantes qui soient tenues par des pharmaciens fonctionnaires.

Ce détournement devrait baisser énormément, au premier trimestre de l’an 2018. “Chacun prendra ses responsabilités. Des évaluations seront effectuées, et le renouvellement du contrat entre le ministère et le prestataire ne s’effectuera qu’après des audits”, révèle une source. Le partenaire du ministère de la Santé publique, à savoir l’Agence des États-Unis pour le développement interantional (USAID) recommande à ce que les directeurs régionaux de la Santé publique sensibilisent les responsables à leur niveau pour que la gestion soit plus efficace.

Miangaly Ralitera