La police de la sûreté urbaine de Tananarive (SUT) a mis la main sur trois hommes avec de faux billets, jeudi 2 mars vers 9 heures au marché de la Petite Vitesse. La somme de 600 000 ariary a été trouvée sur eux.

La scène s’est déroulée dans un magasin à la Petite vitesse. un homme a acheté des appareils électroniques. La commerçante a remarqué que l’argent reçu était en faux billets. Elle a alerté immédiatement le commissariat de police de Tsara­lalàna. Les responsables sont arrivés sur le lieu et ont mis la main sur le suspect, en train de transporter des appareils de sonorisation. Il a indiqué, qu’il a été envoyé par ses complices, soi-disant propriétaires de ces matériels, et qui l’attendent déjà au stationnement de Fasanikarana. La police s’est dépêchée sur place pour arrêter les deux complices. Ils ont pris la fuite dès qu’ils ont vu leur ami accompagné par les forces de l’ordre. Toutefois, les malfaiteurs ont été encerclés et n’ont pas pu résister.

Selon les informations policières, ces trois faux-monnayeurs ont avoué, lors de l’enquête, qu’ils ont acheté ces faux billets pour quatre cent mille ariary à Anosi­varika.

Hajatiana Léonard