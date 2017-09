Durant plus de trois heures, le Président de la République a échangé avec les journalistes. Un exercice où le chef de l’État ne s’est pas mal débrouillé.

Décontracté. C’est le visage affiché, samedi, par Hery Rajaonarimampianina, Président de la République. Devant une centaine de journalistes, lors d’un petit déjeuner de presse au palais d’État d’Iavoloha, le chef de l’État s’est plié au jeu de questions-réponses.

Durant plus de trois heures, les journalistes ont, à tour de rôle, envoyé une avalanche de questions au Président de la République. Une fois n’est pas coutume, tous les membres de la presse présents, qui avaient des questions à poser, ont pu le faire. Une relative latitude qui n’a pas déplu à l’assistance. En face, Hery Rajao­nari­mampianina a commencé sa prestation en défendant les lignes étatiques sur des points comme les projets de développement, l’énergie, la sécurité, l’inflation, l’agriculture et la probité de l’administration.

La séance de samedi est la deuxième du genre, depuis le début du quinquennat du président Rajaonarimam­pianina. La première avait eu lieu le 6 novembre 2015, jour de son anniversaire. Aussi, étant donné le nombre de sujets où des explications, ou la position du chef de l’État étaient attendues, les cascades de questions lui ont tout de même permis d’avoir un relatif confort au moment d’y répondre. La presse s’est surtout concentrée sur les points brûlants de l’actualité, à savoir la révision de la Constitution et l’insécurité.

Les explications sur la nature des accords entre Madagascar et la Chine, par exemple, ont juste été survolées. Sur ce sujet, le Président de la République a simplement affirmé la transparence et l’intérêt pour Madagascar. « Certes, une relance aurait été nécessaire pour plus de détails. Seulement, la hiérarchie de l’information du moment a fait qu’il fallait faire le choix d’insister pour avoir plus d’éclaircissements sur ses intentions sur des sujets comme la révision de la Constitution », a expliqué un des journalistes présents.

À refaire

Un autre a indiqué son impression que « de prime abord, certaines interventions étaient prévues d’avance, afin que le Président puisse, justement, s’exprimer sur les faits brûlants de l’actualité ». Le chef de l’État s’est vraisemblablement préparé à répliquer à la presse sur certaines questions. Sur la sécurité, la Constitution, ou encore l’inflation et la diplomatie, il a appuyé ses réponses à l’aide de documents sur Powerpoint, de chiffres et au­tres arguments techniques.

Dans l’ensemble, le Président de la République n’a pas démérité dans sa prestation. Affichant une attitude ouverte et détendue, Hery Rajaonarimampianina a même su éluder avec courtoisie et habilité certaines questions sur lesquelles il a visiblement été pris de court, ou abordant des sujets qui le gênent. À l’instar de celles sur le projet de loi de finances 2018, et les revendications du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM). Le locataire d’Iavoloha a, par ailleurs, fait preuve d’une singulière accessibilité, posant volontiers pour les incontournables selfies avec les journalistes.

« Vous avez bien vu que je ne me suis dérobé sur aucun sujet, aucune question », a déclaré le Président de la République, à l’issue du petit déjeuner de presse. « Ce genre de rendez-vous donne plus de latitude dans les échanges. Avoir une version officielle sur les faits d’actualité est, par ailleurs, toujours nécessaire. Étant donné pourtant que cela fait longtemps qu’il n’y a pas eu de rencontre entre la

presse et le Président, les sujets abordés ont été très larges ». Relati­vement satisfaits du rendez-vous, tous les journalistes se sont accordés à dire que « pareil échange devrait ainsi être organisé de manière périodique. L’exercice est à refaire ».

Garry Fabrice Ranaivoson