Carlos Rakotoarivelo a pour projet de créer une école de pétanque. L’ancien champion du monde veut se tourner vers la formation des plus jeunes.

Carlos Rakotoari­velo, c’est l’un des plus grands noms de la pétanque. Il est connu de tout le monde, autant à Madagascar qu’à l’étranger. L’ancien champion du monde évolue dans le milieu depuis plus de 20 ans.

Aujourd’hui, Carlos, âgé de 38 ans, veut se tourner vers la formation des plus jeunes. « Je trouve que les jeunes joueurs actuels doivent encore travailler les bases même de la pétanque. On doit s’occuper de la relève. Sur ce point, si on se compare à la France, on est plutôt en retard. C’est vrai que notre sélection a été vice-championne du monde et le titre de champion de tir de précision est également revenu au camp malgache, lors du dernier Mondial junior. Mais nous devons préparer les jeunes qui montent et qui défendront les couleurs nationales après eux », confie-t-il.

Il est évident que les Malgaches possèdent un talent inné pour la pétanque. La Grande île est reconnue à travers le monde comme étant une des meilleures nations. Faut-il rappeler qu’elle possède deux titres mondiaux à son palmarès, dont celui décroché en décembre dernier à domicile.

Cependant, le talent seul ne suffit pas, comme le di­sent souvent les plus grands sportifs.

Sport de concentration

Il faut y ajouter un travail acharné, tel un diamant brut que l’on taille pour former un bijou d’exception. Un travail qui pourrait se faire au sein de cette future école.

Pour réaliser son projet, Carlos sollicitera le soutien de différentes entités. « Je prévois de discuter avec les dirigeants de la fédération, de ligues et de sections, afin de voir comment on peut collaborer dans cette optique, mais aussi de rencontrer les autorités à la Mairie d’Antananarivo, afin de trouver un site pour monter l’école », rajoute-t-il.

Plus concrètement, les séances journalières au sein de ce centre seront axées sur les fondamentaux au départ. « À titre d’illustration, le premier volet consiste en l’apprentissage de la position de pointe ou encore de la manière dont il faut tenir une boule. Des petits détails mais qui ont leur importance. On apprend également aux jeunes que la pétanque est un sport de concentration. Ce n’est qu’après qu’on passe à la lancée et à ses différentes facettes », conclut-il.

Comme cité précédemment, Carlos joue à la pétan­que depuis plus de vingt ans. Il partagera très certainement ses expériences avec les jeunes qu’il formera une fois son école sur pied. Un plus considérable.

Concours de l’Amitié au CBT

Pour marquer son 21e anniversaire dans le monde de la pétanque, Carlos Rakotoarivelo organise un grand tournoi, ce weekend au CBT Mahamasina. Il s’agit d’une compétition en doublettes constituées boss-élite. Le droit d’engagement s’élève à 200 000 ariary. Les vainqueurs empocheront la coquette somme de 3 000 000 ariary. Tandis que les finalistes malheureux rentreront avec 1 000 000 ariary en poche.

