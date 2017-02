Des équipes malgaches de pétanque concourront à Mahamasina pour le septième Star Masters de la ville de Pattaya, en Thailande.

Un tournoi de pétan­que d’envergure nationale aura lieu le samedi 11 et dimanche 12 février, au gymnase couvert de Mahamasina afin de sélectionner les membres de l’équipe malgache pour la septième édition du Star Masters de Pattaya.

Cette ville de Thailande accueillera en effet la version 2017 du tournoi , du 22 au 26 février. Pour bien préparer les équipes en lice pour la sélection, le gymnase de Mahamasina sera transformé à l’identique, au boulodrome de la ville hôte.

« Les travaux d’installation des quatre terrains ont débuté mardi et seront bouclés au plus tard le vendredi 10 février. Comme on l’a déjà fait lors de l’organisation du championnat du monde en décembre, on a mis d’abord une bâche avant de verser de la terre rouge, puis du sable de carrière bien compacté au dessus et des gravionnettes en surface », a expliqué l’un des organisateurs, Tiana Andriam­belosoa, alias Tin.

Douze équipes triplettes, des grands noms de la discipline sollicitée sur invitation, sont attendues. On citera entre autres le trio Trema, Taratra, Cobra, la triplette Dollys, Bond et Tselonina, l’équipe de Dida, Jani et Tafita, les habitués au Masters comme Naina Ragasy, Jean et Dakar, sans oublier Altaf en compagnie de Tita, le récent champion du monde, et Eric.

Le quatrième joueur sera sélectionné juste après ce tournoi et c’est à l’équipe de choisir celui qui défendra les couleurs nationales au concours de tir de précision.

Tour de poules

Madagascar compte actuellement cinq podiums de Star Masters de Pattaya, deux titres en 2014 et 2016, une fois finaliste et deux fois demi-finaliste. Concernant le déroulement du tournoi, le coup d’envoi sera lancé à 9 heures le samedi 11 février, avec la formule de tour de poules.

Les parties reprendront l’après-midi, les demi-finales seront programmées le dimanche, la première à 9 heures et la deuxième à 11 heures. La grande finale aura lieu l’après-midi à 15 heures. « L’entrée sera gratuite mais les places seront limitées, à 2500 personnes, la capacité de ce stade couvert », a précisé Tiana Andriambelosoa.

Serge Rasanda