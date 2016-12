L’euphorie se poursuit dix jours après le 47e cham­pionnat du monde de pétan­que. L’équipe championne du monde est en tournée dans l’axe sud de l’île, depuis lundi. Ce Mondial a fait vi­brer tout le pays.

Après Tsiroanomandidy, les protégés de Dolys Randria­marohaja ont poursuivi leur tournée à Antsirabe, hier. Les quelque cinq cents collaborateurs du Groupe Star dans la capitale de Vakinan­karatra se sont joints à la population locale, pour accueillir triomphalement les champions, dans un esprit de convivialité.

Sur la RN7, les cham­pions avaient d’abord effectué une halte à Ambatolampy, où il y a l’usine NBM, puis à Betafo, avant un grand rassemblement, devant la Bras­serie STAR d’Antsirabe. Tous les collaborateurs vêtus d’un polo rouge THB, les avaient accueillis par une immense haie d’honneur, et le cortège s’est transformé en caravane musicale, jusqu’à l’avenue de la gare où la foule les a attendus.

Antsirabe est une ville où la pétanque est un sport de prédilection, et c’est aussi la ville d’origine de plusieurs champions en l’occurrence le titreur, Hery Razafima­hatratra. L’objectif de cette tournée avec THB, l’équipe championne et la fédération malgache de pétanque est de partager dans la joie la victoire et prolonger les moments d’euphorie avec la population.

La journée d’hier s’est terminée par un cocktail, dans la salle de dégustation de la brasserie et un dîner convivial dans l’esprit du « Soa Ny Fiarahantsika ».

Serge Rasanda