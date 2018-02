Le tireur Vazaha a impressionné plus d’un par sa constance, lors de la finale des qualifications pour le Star Master. Le joueur défendra les couleurs malgaches en Thaïlande.

En football, les joueurs les plus appréciés sont les attaquants, enfilant les buts comme des perles sur un collier. En basketball, les stars sont ceux qui marquent plus de vingt-cinq points par match. Et en pétanque, spectacle offensif rime avec carreau.

Dans ce domaine, Jacky Andrianantenaina alias Vazaha est redoutable. Il a éclaboussé de tout son talent la finale des qualifications pour le Star Master de Pattaya, dimanche à Ambohi­mangakely. Avec Hery Raso­lonirina et Patrick Ran­dria­niriantsoa comme coéquipiers, il a remporté le ticket pour la Thaïlande.

Il a grandement contribué à cette victoire, grâce à sa constance au tir, que ce soit sur courte ou longue distance. Rarement, il a raté ses cibles, alors que ses vis-à-vis ont accusé plusieurs trous. D’ailleurs, la finale s’est conclue sur trois tirs manqués du camp adverse.

Agé actuellement de trente-cinq ans, Vazaha est le plus jeune de l’équipe. « J’ai débuté la pétanque au CBM de Mahajanga. Par la suite, je suis passé au CBT Mahamasina en 2010 », se remémore-t-il. À son palmarès figurent un titre en coupe nationale, en 2013, ainsi que des victoires en tournoi national en France, notamment à Béziers.

Les coéquipiers de Vazaha savent qu’ils peuvent compter sur une machine à carreau.

Longue expérience

« Parmi nos principaux atouts, on dispose d’un fort potentiel en tir », souligne Pà, qui évolue au poste de milieu et qui est parfois amené à tirer également. En parlant de Pà justement, il joue à la pétanque depuis plus de deux décennies. Le bouliste de quarante ans n’a pas encore remporté de titre national, mais il a déjà goûté au succès en tournoi national, dans l’Hexagone.

Quant à Hery, le boss et également doyen, puisqu’il est âgé de quarante-neuf ans, il occupe la place de pointeur. Lui aussi dispose d’une longue expérience. Il joue à la pétanque depuis une vingtaine d’années, avec un titre national en doublette en 2013, ainsi que des victoires en Martinique et en France à son palmarès.

Les trois hommes défendront donc les couleurs malgaches au Star Master, du mercredi 21 au dimanche 25 février, dans la ville de Pattaya, en Thaïlande. « Nous avons comme objectif de ramener le trophée à la maison. Pour ce faire, nous intensifierons la préparation. Nous sommes déjà habitués à jouer ensemble et ce sera un avantage pour nous », affirme Hery, à une semaine de la compétition.

Haja Lucas Rakotondrazaka