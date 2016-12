Le PDG du groupe L’Express a reçu, hier dans son bureau les nouveaux champions du monde. L’occasion pour lui de les féliciter pour leur sacre.

Les dirigeants de la Fédé­ra­tion malgache de pétan­que, ainsi que les mem­bres de l’équipe nationale, dont les quatre joueurs Christian « Nanou » Andria­niaina, Tita « Mims » Raza­karisoa, Hery Razafi­ma- hatratra et Lova Rako­tondrazafy, sont venus manifester leur reconnaissance au groupe L’Express et son PDG, Edgard Raza­findravahy, hier à Ankorondrano.

Le groupe ayant soutenu de près le Mondial du week­end dernier, en tant que partenaire média. L’occasion pour le PDG de les féliciter de leur titre planétaire et à leur assurer qu’il les soutiendrait toujours : « Je serai auprès de vous encore et toujours à l’avenir. Si tous les Malgaches étaient aussi complices que vous, se faisaient autant confiance que vous et s’entraidaient autant que vous, nous arriverions certainement à vaincre tous ceux qui pillent les richesses de notre pays. On peut tirer des leçons de votre sacre ».

« Une équipe, un pays… C’était un très grand honneur pour Madagascar d’avoir été titré », a ajouté Edgard Razafindravahy. Il a em­prunté la célèbre citation de feu Nelson Mandela, « One team, one country ». Citation que le leader de la lutte contre l’Apartheid avait mentionnée à l’égard de l’équipe nationale de rugby d’Afrique du Sud, ce qui avait permis de vaincre le racisme.

Boulodrome

Le PDG du groupe L’Ex­press n’est pas une personne étrangère au monde de la pétanque. Au contraire. Il a déjà œuvré pour le bien de cette discipline, quand il occupait encore le poste de PDS de la ville d’Antana­narivo. « À l’époque, la Commune a aménagé des terrains de pétanque dans plusieurs quartiers des six arron­dissements de la Capitale, grâce, notamment, à l’aide des bailleurs de fonds. Malheu­reusement, certains d’entre eux ne sont plus opérationnels, en raison du manque d’entretien. Mais je suis toujours prêt à aider les boulistes. Si un terrain est disponible à Anko­rondrano, je suis prêt à apporter ma pierre à l’édifice pour y créer un boulodrome. On peut le faire nous-mêmes, sans toujours demander de l’aide à l’étranger », a-t-il martelé.

En tant que porte-parole, Tita a remercié Edgard Razafindravahy de sa sollicitude : « On a vraiment besoin de s’entraider entre Malgaches. Nous sommes très reconnaissants envers vous et soyez-en sûr, nous reviendrons vers vous dans le futur ».

Haja Lucas Rakotondrazaka