Les champions du monde ont reçu une prime de vingt millions d’ariary de la part du président de la République, hier à Iavoloha.

Hier, Chris­tian « Nanou » Andrianiaina, Tita « Mims » Razakarisoa, Hery Razafimahatratra, Lova Rakotondrazafy et le coach Dolys Andriamarohaja, ainsi que les dirigeants fédéraux, ont été reçus au Palais d’Iavoloha, par le président de la République.

Hery Rajaonarimam­pianina a offert une prime individuelle de quatre mil­lions d’ariary, aux quatre boulistes et à leur coach. En bon capitaine, Nanou l’a remercié et assuré qu’ils « donneront leur maximum pour remporter d’autres grands titres à l’avenir ». Ils ont aussi offert au Président un maillot de l’équipe nationale, une casquette à l’effigie du Mondial, un bouchon et une boule accompagnée d’un socle en marbre.

Par contre, le chef de l’État n’a pas évoqué une éventuelle décoration. Ques­tionné sur ce sujet, le ministre de la Jeunesse et des Sports a affirmé que des dispositions avaient déjà été prises à ce propos.

« L’État a fait de son mieux dans le cadre de la préparation des joueurs et pour l’organisation de ce Mondial, en prenant en charge 80% des dépenses. Très prochainement, les champions du monde seront décorés. Il en sera de même de tous les sportifs ayant porté haut les couleurs nationales, notamment les tennismen qui ont remporté la Coupe Davis. Sans oublier les anciennes gloires », a lancé Jean Anicet Andriamosarisoa.

Écho planétaire

En 2012, les Makis avaient été décorés, après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations de rugby division 1B. Les Barea beach soccer également l’ont également été en début d’année, après avoir remporté la CAN 2015. En ce qui concerne les récents cham­pions du monde de pétanque, ils recevront bientôt une distinction honorifique.

Durant son allocution, Hery Rajaonarimampianina a parlé de nouvelle victoire pour le pays : « Après le sommet de la Francophonie et la conférence des bailleurs, c’est une autre grande victoire pour Madagascar. Je n’étais pas au pays dimanche, mais dès que j’ai appris votre sacre, j’ai immédiatement demandé à ce qu’on vous transmette mes félicitations. » Il a également évoqué une petite anecdote durant sa prise de parole : « Là-bas, un étranger m’a abordé à l’endroit où j’ai mangé. Il m’a parlé du fait que Madagascar avait remporté le Mondial de pétanque et qu’il était un fervent supporter de notre sélection. Comme quoi, le monde entier a eu écho de notre succès. »

Concert gratuit à Mahamasina

Pour célébrer la victoire de Madagascar au Mondial de pétanque, un concert gratuit se tiendra au « Kianjan’ny kanto » Mahamasina, ce vendredi. Rossy et Ambondrona monteront sur scène à cette occasion. Tout d’abord, une cara­vane prendra le départ du village de la Francophonie Andohatapenaka, à 15h. Derrière la voiture ouvreuse, les champions du monde rouleront dans une décapotable. La caravane prendra la direction de Mahamasina, où se tiendra le concert.

Haja Lucas Rakotondrazaka