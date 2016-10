Le Mondial de pétanque constituera une vitrine pour Madagascar, vis-à-vis du reste de la planète. La compétition qui s’étalera, du 1er au 4 décembre, mettra aux prises 48 pays. Elle sera retransmise dans plus d’une centaine de pays à travers le monde.

Pendant ces quelques jours, la Grande île sera au centre des attentions, avec les tournois en triplettes constituées ainsi que le concours de tir de précision de cette 47ème édition du cham­pionnat du monde hommes. À elle de renvoyer une bonne image.

Juste avant ce mondial, Madagascar accueillera le Sommet de la Francophonie. « Dans le cadre de l’organisation de ce Sommet, les infrastructures publiques seront mises aux normes internationales les plus exigeantes, ce qui est une opportunité exceptionnelle, pour pouvoir aussi accueillir le Championnat du Monde 2016 de Pétanque », s’exclame Naina Andriambelosoa, président du comité d’organisation.

La Grande île compte déjà une couronne à son palmarès, décrochée en 1999 à La Réunion par les Christian Andriantseheno, Jean Ran­dria­nandrasana et Kalias Oukabay. Remporter de nouveau le titre cette année serait une performance historique, tout en mettant fin à la suprématie de la France, vainqueur des dix dernières éditions.

Haja Lucas Rakotondrazaka