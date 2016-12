La sélection malgache compte trois victoires et deux défaites, à l’issue des qualifications du Mondial. Il lui faudra corriger son manque d’efficacité au niveau des tirs.

En dents de scie. La sélection malgache marchait sur courant alternatif, lors des tours de qualifications du Mondial de pétanque, hier, au Palais des sports de Mahamasina. Elle a alterné performances brillantes et prestations décevantes, durant les cinq matches d’hier. Toutefois, elle a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition, après une ultime victoire sur le Niger.

Madagascar a débuté en trombe, lors du premier round. Opposée à l’Écosse, l’équipe nationale malgache a déroulé pour entrée en matière (13-1). Hery Razafimahatratra, Christian « Nanou » Andria­niaina et Lova Rakotondrazafy étaient les trois premiers rentrants à cette occasion. Ce même trio a été reconduit lors du second match, face au Luxembourg.

Mais il n’a pas rencontré la même réussite. La Grande île s’est, en effet, inclinée de peu (7-9). Le changement opéré en cours de match par le coach, Dolys Randriamarohaja, n’a pas porté ses fruits, quand Mims a pris la place de Lova.

Suite à ce premier revers, la bande à Nanou devait se reprendre, sous peine de compromettre prématurément ses chances de qualifications pour la phase de poules de ce samedi (Ndlr: Les vingt quatre meilleures nations seront divisées en huit poules de 3). C’était chose faite face à la Suède (13-7). Mais ce ne fut pas de tout repos, toutefois.

Faillite au tir

Menée 3-7, la sélection malgache a dû puiser dans ses ressources pour égaliser. Par la suite, l’entrée en jeu de Hery à la place de Lova lui a permis de s’envoler au score.

Suite à cette victoire face à la Suède, la Grande île occupait la 15e place du classement général. Malheu­reu- sement, elle est retombée dans ses travers face au Bénin, lors du quatrième round

(9-13). Une rencontre marquée par le contraste entre la faillite des Malgaches, surtout Lova, et l’efficacité des Béninois au tir, ce qui leur a permis de faire la différence dans la dernière mène.

Avec deux succès et deux revers, Madagascar était classé 21è à ce moment là. Tandis que son vis-à-vis pour le cinquième tour, le Niger, était au 16è rang. Face aux Nigé­riens, l’équipe de Dolys a réussi à s’imposer pour bien conclure une journée quelque peu mitigée (13 à 1).

Malmenée plus d’une fois, imprécise au tir à plusieurs reprises, la sélection malgache a tout de même répondu présente dans les moments cruciaux. Cepen­dant, il faudra montrer un visage plus conquérant et corriger ce problème au niveau des tirs, pour espérer sortir de la phase de poules et aller loin lors de la phase à élimination directe, qui débutera par les huitièmes de finale.

Surprise – Le Cambodge fait chuter la France

Énorme surprise, hier, au Palais des sports de Maha­masina, quand le Cambodge a réussi l’exploit de battre la France. Les Français ont gagné les dix dernières éditions du Mondial de pétan­que. Et cette année encore, Dylan Rocher, Philippe Suchaud, Henri Lacroix et Bruno le Boursicaud se présentent parmi les favoris du tournoi.

Mais hier, lors du deu­xième tour des qualifications, ils ont chuté. Face au Cam­bodge, l’équipe nationale française s’est inclinée de cinq points (13-7). Et pourtant, elle avait démarré la défense de son titre de la meilleure des manières, avec une victoire sur l’Angleterre, 13 à 5.

Toutefois, cette défaite ressemble plus à un accident de parcours, qu’à une fatalité pour les Français. En effet, ils ont repris tranquillement leur marche en avant lors des tours suivants. Au troisième round, ils se sont bien repris face au Canada, 13 à 4.

Un succès qui ressemblait à une bouffée d’air pour se rassurer. Ils ont continué à dérouler, en s’imposant cette fois-ci face à Tahiti (13-5) et Monaco (13 à 8).

À l’issue des éliminatoires d’hier, seules deux nations ont réalisé un sans faute et se sont distinguées par rapport aux autres. Il s’agit de la Côte d’Ivoire et de l’Italie. Les deux ont déroulé depuis le premier tour. Et lors de leurs derniers matches, elles ont respectivement disposé du Danemark (13-6) et du Sénégal (13-8).

Parmi les équipes qui ont également impressionné, citons la Thaïlande. Emmenée par un Thanaborn Sangkaew en très grande forme, qui a réalisé un véritable festival avec ses nombreux carreaux, la sélection thaïlandaise a montré de belles choses. Elle a terminé au septième rang du classement général, avec un bilan de quatre succès. Son seul couac de la journée est survenu au quatrième tour, quand elle est tombée face à l’Italie.

Christian « Nanou »Andrianiaina – « Nous devons faire mieux au tir »

La sélection malgache a accusé le coup au tir à plusieurs reprises, hier, lors des tours qualificatifs du Mondial de pétanque. Ce qui a été à l’origine de la grogne des spectateurs, comme ce fut déjà le cas, lors des éliminatoires du concours de tir de précision de jeudi après-midi.

Lors du deuxième match perdu face au Luxembourg notamment, Lova Rakoton­drazafy, le tireur attitré de l’équipe, a manqué plusieurs de ces lancers. « Nous devons faire mieux au tir. Pour l’instant, c’est notre point faible et il faut y remédier rapidement. Et aussi, on doit profiter de la moindre opportunité, pour tuer le match. Parfois, on était un peu distrait au moment de creuser un avantage plus conséquent », a souligné Christian « Nanou » Andrianiaina, à ce propos. Nanou a pallié au manque d’efficacité de Lova à plusieurs reprises, ce qui a permis à Madagascar de bien rebondir face à la Suède, lors du troisième tour, entre autres.

« C’est vrai que Lova est le tireur attitré. Mais quand il n’a pas été en réussite, j’ai essayé de combler les brèches », a-t-il ajouté.

Le public du Palais des sports s’est montré très exigeant depuis le début de la compétition, au point de siffler bruyamment, dès la moindre erreur des boulistes malgaches. Une attitude difficile à encaisser certainement, puisque les joueurs s’attendent plutôt à être soutenus quoi qu’il arrive, au lieu d’être hués.

« Les spectateurs sont exigeants et je les comprends. Eux aussi veulent voir Madagascar gagner », a conclu Nanou.

Diffusion – Retransmission partielle sur la TVM

Jeudi en fin d’après-midi, la cérémonie d’ouverture du Mondial de pétanque, au Palais des sports de Mahamasina, a été retransmise en direct. Par contre, les matches du premier et du deuxième tour en triplettes constituées n’ont pas été diffusés sur les canaux malgaches, hier. Que ce soit la TVM ou Kolo TV.

« Nous avons utilisé les images de Kolo TV durant la cérémonie d’ouverture, suite à un accord passé avec cette chaîne. Après nous avions été informés que cette dernière allait retransmettre les rencontres d’aujourd’hui (Ndlr : vendredi). Mais après, il n’y a pas eu de direct finalement. Et donc, nous avons pris l’initiative de négocier avec la Fédération internationale, qui a accepté notre requête. Ce n’est qu’en début d’après-midi que tout a été arrangé et que notre matériel a été installé. La retransmission sur la TVM a débuté à partir du troisième tour, durant lequel Madagascar a affronté la Suède », a expliqué une source auprès de la chaîne nationale.

Par la suite, la diffusion de l’événement sur la chaîne nationale s’est, cependant, arrêtée durant le quatrième et le cinquième round des qualifications.

Supporters – « Io ve dia tsy ho resy eh », la devise des supporters

L’équipe nationale malga­che bénéfice d’un soutien de taille, au Mondial de pétanque, au Palais des sports de Mahamasina. Évoluant à domicile, elle reçoit l’appui du public à chacune de ses rencontres, plus particulièrement du club des supporters, créé à l’occasion de l’événement.

Sur les tribunes du Palais, ils se démarquent par leurs t-shirts aux couleurs du drapeau national vert, blanc et rouge.

En plus de soutenir de manière inconditionnelle Mims, Nanou, Hery et Lova, ils mettent également de l’ambiance, entre autres, en dansant sur la chanson « Ataovy hoe ny dian’i Mija », que l’animateur au Palais balance à chaque interruption. Ils ont même fait d’une partie du couplet de ce morceau, « io ve dia tsy ho resy eh », une sorte de devise pour encourager les joueurs malgaches.

