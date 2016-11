La présentation de l’équipe de France a marqué la conférence de presse d’hier au Kudeta Carlton à Anosy. Les quatre jours d’événement seront très chargés.

J-1. L’équipe de France a été présentée devant la presse hier lors de la conférence de presse organisée par Synergy Communication au Kudeta Carlton à Anosy, en présence du président de la fédération internationale de pétanque et du jeu provençal, Claude Azema.

Tout est fin prêt à la veille de la 47e édition du cham­pionnat du monde de pétan­que, qui aura lieu pour la première fois à Antananarivo du jeudi 1er au dimanche 4 décembre. Les quarante huit pays qualifiés, des cinq continents, seront au grand complet ce jour.

Trois titres seront à disputer à savoir celui du mondial en triplette hommes, celui du concours de tir de précision et aussi la coupe des nations pour les éliminés en tours de poules. L’équipe française, constituée de Henri Le croix, huit fois champion du monde, Dylan Rocher trois fois champion, Philippe Suchaud dix fois titrés et Bruno Le Boursicaud, sept fois ont débarqué dimanche.

Pressions

« Nous avons hâte d’attaquer la compétition… Vous avez de bons joueurs, mais jouer dans son pays donne trop de pressions » tel était le message lancé par le coach Alain Bideau, deux fois cham­pion du monde. Le président de la fédération internationale, Claude Azema est, quant à lui, arrivé lundi. La France est la plus titrée de cette discipline avec vingt-sept ti­tres mondiaux en quarante-six éditions.

Les membres de l’équipe de France, tenants du titre de la dernière édition en 2012 à Marseille sont Henri Lacroix, Le Boursicaud Bruno, Suchaud Philippe et Rocher Dylan. L’équipe malgache, de son côté, composée de Lova Rakotondrazafy, Heri­lantosoa Razafimaha­tratra, Christian Andrianiaina « Nanou » et Tita Razakarisoa, s’entraîne depuis plus d’un mois au Batou Beach Ambo­hi­ma­nambola et au boulodrome du Palais des sports à Maha­masina pour être prêts à ravir à domicile ce titre mondial.

Madagascar l’a déjà remporté en 1999 lors de la 35e édition à La Réunion, puis deux fois vice-champion lors de la 43e édition à Izmir Turquie en 2007 et lors de la 45e édition à Pattaya Thaïlande en 2010.

Programme chargé

Les billets d’entrée pour ce mondial sont déjà mis en vente depuis vendredi, disponibles au CBT Mahamasina, au Nect’Art Ankaditapaka, et au siège de la Synergy Communication. En plus des billets à 5000 ariary, 10 000 ariary et 15 000 ariary, il y a aussi des pass pour les quatre jours qui se vendent à 100 000 ariary et 150 000 ariary. Concernant le programme, la première journée du jeudi 1er décembre sera marquée par la tenue du congrès de la fédération internationale et le tirage au sort, et l’après-midi à partir de 14 heures les éliminatoires qualificatifs du concours de tir de précision. La cérémonie d’ouverture se tiendra à 17 heures au Palais des sports. Pour la deuxième journée du vendredi 2 décembre, dans les deux sites, auront lieu dans la matinée les première et deuxième parties en triplettes, les quatrième et cinquième parties l’après-midi. Le repêchage de tir de précision se déroulera à partir de 21 heures 30. Le troisième jour du samedi 3 décembre, sera consacré aux première et deuxième parties des poules, les quarts de finale du tir de précision à partir de 15 heures, les huitièmes en triplette à 16 heures 30, suivies des quarts de finale, les demies et les finales du tir de précision à 21 heures. Ce samedi se tiendra au gymnase de la coupe des nations, en parties à temps limité jusqu’aux huitièmes de finale. Et le dimanche 4 décembre, la matinée sera consacrée aux quarts et demi-finales de la coupe des nations, et la finale prévue à 14 heures. La plus attendue, la finale du championnat du monde est lancée à partir de 16 heures.

Serge Rasanda