La médaille d’or du championnat du monde en triplette hommes en battant le Bénin, Madagascar remporte la finale entre pays africains. C’est le deuxième sacre après celui de 1999 à la Réunion.

Le palais était « full » ou pres­que hier. C’était une victoire fantastique à domicile de l’équipe malgache constituée par Christian Andrianiaina « Nanou », Herilanto Razafi­mahatratra, Tita Razakarisoa et Lova Rakotondrazafy au 47e cham­pionnat du monde de pétan­que triplette hommes.

C’est le deuxième titre mondial en triplette hommes pour Madagascar après celui en 1999 à la Réunion. La finale était une affaire africaine, Madagascar contre Bénin, et la rencontre a duré plus d’une heure et trente minutes. La formation béninoise est composée de Bio Marcel Terrazini, Tsimba Régis Massamoire, Botre Ronald Dounia et Latedjou Ligali Alain.

Madagascar a toujours mené durant toute la partie, 2-0 dès la première mène, puis 5-2 après la troisième mène. Nanou et consorts ont creusé l’écart en menant 8-4 après la sixième mène. La formation malgache aurait pu mater le match avec cinq boules en main en septième mène mais Nanou a raté la dernière. Le Bénin a réduit le score en marquant un seul point, avant que les Malga­ches bouclent la finale en neuvième mène avec un score de 13 à 5.

« La pétanque africaine évolue beaucoup ces derniers temps. Les Européens et les Asiatiques préfèrent jouer sur un terrain plutôt sableux. Notre terrain ne leur permet pas de faire du spectacle en tir (…) En demi-finale, j’ai dévoilé aux joueurs le style de jeu belge car j’ai déjà affronté ces Belges quand j’étais joueur et ça a remonté un peu le moral de nos joueurs » a confié Dolys Randriama­rohaja après la finale.

« Nous avons bien joué mais le public nous a trop perturbés » s’est plaint Bio Marcel Terrazini, tireur béninois.

C’est le tout premier podium pour le Bénin. Quant au parcours des deux finalistes, Madagascar a écarté la Belgique en demi-finale sur un score de 13 à 9. Ce grand pays de la discipline a déjà ravi deux titres mondiaux en 1981 et en 2000.

En quart, le pays hôte a battu le Danemark par 13 à 6, après avoir éliminé en huitième les Luxembourgeois par 13 à 2. Madagascar a, tout de même, traversé une zone de turbulence lors de son premier match samedi, battu par l’Espagne 7 à 13. Les deux pays se sont retrouvés en barrage quelques heures plus tard, et le pays hôte a pris sa revanche en l’écrasant par 13 à 1, pour un ticket de qualification en phase finale.

Impressionnant

Le Benin a, pour sa part, effectué un parcours incroyable, en éliminant un par un, la Thaïlande par 13 à 2 en huitième, puis l’Italie par 13 à 9 en quart. Un des matches choc d’hier était la demie où les Béninois ont fait tomber la plus grande équipe mondiale de la discipline avec vingt-sept titres. La bande à Dylan Rocher s’est inclinée face aux Béninois sur un score de 8 à 13.

En match de groupe, ces derniers ont terminé premiers de la poule H en battant de justesse l’Espagne par 13 à 12. La France comme la Belgique, s’est contentée de compléter le podium. « Tout s’est bien passé malgré quelques manques de coordination entre différentes commissions d’organisation. Mais en général, la compétition et la finale étaient impeccables, avec un public magnifique. Mada­gascar est un pays du sport, un grand pays de la pétanque qui vient de prouver sa capacité d’organiser un tel événement », a reconnu Claude Azema, président de la fédération internationale de pétanque et jeu provençal. Trois pays à savoir le Bénin, l’Italie et le Canada ont postulé pour abriter la 48e et prochaine édition dans deux ans.

Serge Rasanda