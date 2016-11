Il se nomme Tita Razakarisoa. Dans l’univers de la pétanque, il est connu sous le sobriquet de Mims. Il fait partie des quatre joueurs sélectionnés en équipe nationale malgache, pour le Mondial de pétanque de ce mois de décembre.

Âgé actuellement de trente-neuf ans, Mims a commencé la pétanque en 1993 et possède donc derrière lui vingt-trois ans d’expérience dans le milieu. « Je n’imaginais pas du tout devenir bouliste. J’étudiais à Avaradrova Andohalo. Après l’école, je rejoignais mes proches pour lancer quelques boules et m’amuser. C’est là que je me suis fait remarquer et que des joueurs célè­bres de l’époque, qui martelaient que j’avais du talent, m’ont pris sous leurs ailes. À partir de là, je me suis concentré grandement sur la pétanque, au point de délaisser mes études par moment (sourire) », se remémore-t-il.

Dès lors, tout s’est emballé très rapidement. Mims a changé de statut en quelques mois, passant de simple bouliste talentueux et prometteur à champion reconnu. « J’ai débuté en club en 1995. Cette année là, nous avions atteint la finale du championnat d’Antananarivo avec mon équipe. Et quelques mois plus tard, nous avons fait mieux en championnat de Madagascar, en remportant le titre. Dans la foulée, j’ai disputé mon premier Mondial en Belgique », raconte-t-il.

La suite de sa carrière sera marquée par deux victoires en coupe nationale, ainsi qu’un deuxième sacre de champion de Madagascar en 2003. Ce qui lui a valu une deuxième participation au Mondial, en Suisse.

À son palmarès figurent également un succès à Ibiza, en Espagne, en 2006, où il a aussi été élu meilleur joueur, et un autre à Saint-Pierre, à La Réunion, en 2007. « J’ai passé une bonne partie de ma carrière en France. Je suis resté là-bas pendant cinq ans, entre 2003 et 2008. J’ai décroché plusieurs succès lors des tournois au niveau national », rajoute-t-il. Comme quoi, il s’agit d’un joueur chevronné.

Le maitre mot est polyvalence pour la sélection malgache. Les entraineurs, Honorus Razafindratsimba et Dolys Randriamarohaja, martèlent souvent que chacun doit pouvoir pointer ou tirer selon les circonstances. Cela tombe bien pour Mims, dont la position préférentielle sur le terrain est milieu, puisqu’il maîtrise bien ces deux aspects du jeu.

Haja Lucas Rakotondrazaka