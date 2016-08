La sélection malgache est condamnée à un exploit, ce jeudi à Dax. Concernant la triplette engagée, il n’y aura pas de changement avec toujours le trio Carlos-Taratra-Mamy.

Ça passe ou ça casse pour Mada­gascar. La sélection malgache est condamnée à remporter la septième et dernière étape des Masters de pétanque, ce jeudi dans la ville de Dax (France). En parallèle, elle doit espérer une faillite de ses rivales, pour espérer se qualifier pour le Final Four d’Istres, le mercredi 7 septembre.

À l’heure actuelle, la France (35 pts) est en tête au classement, devant Robi­neau (34 pts) et Boules Sport 2024 (29 pts). Ces trois équipes sont déjà sûres de leur fait. Derrière, il ne reste plus qu’un strapontin à pourvoir pour Fournié (25 pts), Quin­tais (24 pts), Madagascar (19 pts) et Puccinelli (18 pts).

La Grande île a atteint les demi-finales à trois reprises et a été éliminée trois fois en quarts de finale, auparavant. Cette fois-ci, Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakoto­ninosy et Patrick Ramaminirina n’ont plus le droit à l’erreur et vont devoir se surpasser. Ou bien ils vont jusqu’en finale et s’imposent à Dax. Ou bien ils rentrent à la maison. La situation est bien définie et l’on connait les deux issues possibles.

Haut perché

« Un objectif peut-être haut perché pour la formation malga­che, qui n’est pas entrée une seule fois en finale lors de ces Masters 2016 », évoque le communiqué de presse précédant cette ultime manche à Dax, à propos de l’impératif de victoire de Mada­gascar. Vu les résultats antérieurs, ce sera un véritable exploit, en effet, qu’ils gagnent à Dax.

Un exploit qui reste faisable, cependant. La triplette malgache pourrait enfin sortir la tête de l’eau, qui sait Mieux vaut tard que jamais comme on dit.

Comme cité précédemment, le trio malgache sera composé de Carlos, Taratra et Mamy. Quant à ses adversaires directs pour la qualification, Puccinelli engagera Lahatra Randriamanantany, Georges Delys et Jean-Michel Puccinelli. Romain Fournié, Chris Helfrick et Christophe Sarrio constitueront l’équipe Fournié. Enfin, la formation Quintais enverra au front Damien Hureau, Alban Gambert et Emmanuel Lucien.

Haja Lucas Rakotondrazaka