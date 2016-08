Pas de Final Four pour la sélection malgache, aux Masters de pétanque, en France. Carlos Rakotoarivelo, Taratra Rakotoninosy et Patrick Ramaminirina ont été éliminés en demi-finales de la septième et dernière étape quali- ficative, hier dans la ville de Dax. Ils se sont inclinés devant Dylan Rocher, Bruno Le Bour­sicaud et Henri Lacroix de l’équipe de France (4-13).

Madagascar était pourtant condamné à remporter cette ultime manche, pour pouvoir se qualifier à ce Final Four, prévu à Istres dans deux semaines. Tout a bien commencé avec une victoire en quarts de finale, face à l’équi­pe Fournié composée de Chris Helfrick, Christophe Sarrio et Romain Fournié (13-8).

Ce résultat, qui a définitivement éliminé l’équipe Fournié, a laissé espérer un parcours gagnant. Sauf qu’au stade du dernier carré, la Grande ile est tombée sur un os, l’équipe de France étant le leader incontesté du classement de cette tournée 2016 depuis plusieurs semaines.

Auparavant, l’équipe Fournié a occupé la quatrième place, mais ce revers l’a éjecté du quatuor de tête. Et c’est la formation Quintais d’Alban Gamber, Emmanuel Lucien et Damien Hureau, victorieuse en quarts de finale de l’équipe Robineau de Jean Philippe Chioni, Christian Fazzino et Stéphane Robineau (13-4), qui a arraché in extremis sa qualification pour Istres.

Devant, il n’y a aucun changement en ce qui concerne les trois autres qualifiées, en l’occurrence France, Robineau et Boules Sport, qui ont jusque là occupé les trois premiers rangs.

La tournée 2016 s’arrête donc là pour la Grande ile. Le bilan est quelque peu mitigé pour Carlos Rakotoa­rivelo, Taratra Rakotoninosy, Patrick Ramaminirina et Judicaël Ratianarison, par rapport aux précédentes années. À titre de comparaison, la sélection 2015 avait terminé vice-championne et celle de 2014 avait été sacrée.

Haja Lucas Rakotondrazaka